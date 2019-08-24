افتتاح ٨٢١ پروژه طی هفته دولت در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی صبح شنبه در نشست خبری هفته دولت گفت: ٣٠ پروژه در خصوص تأمین آب رسانی، بزرگراه و راه‌های روستایی و شهری، ۶۵ پروژه راه سازی، ١٠ طرح فضاهای آموزشی، ٣۵ پروژه أمور بهداشتی، ١١۵ پروژه شهری، ١٢١ پروژه مسکن شهری، ۴٢ پروژه ورزشی شهری و روستایی بخشی از طرح‌های است که در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد

وی اضافه کرد: بخش دیگری از پروژه‌های هفته دولت می‌توان به طرح‌های صنعتی و عمرانی اشاره کرد که منجر به افزایش تولیدات صنعتی استان در جهت تحقق منویات رهبری خواهد شد.

استاندار فارس در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی استان فارس نیز اظهار کرد: هزار میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان فارس جذب شده و پس از برجام نیز بیش از ۴۴ میلیون دلار جذب شد که تا پایان سال نیز ١٠٠ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب می‌شود.

رحیمی ضمن اعلام این خبر که روند کاهش نرخ بیکاری در فارس همچنان ادامه دارد تصریح کرد: نرخ بیکاری استان فارس نیز به ٧ درصد تقلیل پیدا کرده و نسبت به سال قبل ١.٩ درصد کاهش داشته ایم البته استان فارس رتبه دوم کشور در زمینه کاهش بیکاری است

او اضافه کرد: رفع موانع تولید و بازگشت کارخانه‌های نیمه تعطیل به روند تولید عاملی شد تا شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان هستیم.

وی در خصوص طرح‌های ملی استان فارس نیز بیان کرد: پروژه آلومینیوم جنوب با پیشرفت فیزیکی بسیار زیاد و سرمایه گذاری ١۵ هزار میلیارد تومانی یکی از پروژه‌های ملی استان فارس است که بیش از هزار و ٢٠٠ اشتغال زایی خواهد داشت.

رحیمی تاکید کرد: سیمان خرامه، سیمان خاکستری نیریز و ذوب آهن پاسارگاد از جمله طرح‌های است که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت و تسهیلات ارزان قیمت نیز به این پروژه‌ها توسط دولت ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح دو سد در استان فارس گفت: چهار سد دیگر نیز تا پایان امسال به بهره بردا ی می‌رسد و آبرسانی به داراب، استهبان و فسا از جمله طرح‌های است که در هفته دولت افتتاح خواهند شد البته طرح آبرسانی به شیراز و مرودشت به طول ٧٧ کیلومتر نیز تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار فارس در خصوص پروژه‌های راه و حمل و نقل عنوان کرد: آزادراه شیراز -اصفهان به طول ٢٢۵ کیلومتر در حال اجرا است و قرار است ٣۵ کیلومتر دیگر نیز به طول این آزادراه اضافه شده تا به بزرگراه شیراز -بوشهر متصل شود.

وی تاکید کرد: خط دوم قطار شهری شیراز تا پایان سال ٩٩ با توجه به تسهیلاتی که دولت اختصاص داده است شاهد به بهره برداری فاز اول این خط باشیم.

رحیمی وعده داد تا پایان سال تمامی روستاهای بالای ٢٠ خانوار استان گاز رسانی خواهند شد و تاکنون نیز بیش از هزار روستا گازرسانی شده است.