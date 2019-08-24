به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان روز دوشنبه ۴ شهریور ماه با حضور در مسجد النبی (ص) واقع در انتهای بلوار طاق بستان، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح تا هنگام اذان ظهر و عصر پاسخگوی سوالات و درخواست های مردم خواهد بود.

در این ملاقات روسای پلیس های راه، راهور، فتا، آگاهی، مواد مخدر، وظیفه عمومی و فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه نیز حضور دارند و به سوالات مردم پاسخ می دهند.

عموم شهروندان کرمانشاهی می توانند در زمان و مکان یاد شده حضور یابند و مشکلات خود را با فرمانده انتظامی استان در میان بگذارند.

گفتنی است، این دیدار در قالب برنامه های دفتر نظارت همگانی و در راستای تکریم ارباب رجوع انجام می شود.