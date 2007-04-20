تجربه موفق کم سن ترین نیروهای افتخاری پلیس راهور در نوروز امسال

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این طرح، 6 میلیون دانش آموز ابتدایی در سراسر کشور با دریافت کارت همیار پلیس از یکم تا 20 فروردین ماه امسال همکار افتخاری پلیس بوده و موظف شدند در زمان مسافرت‌‏ های نوروزی با رعایت احترام و ادب چنانچه در زمان رانندگی مواردی از تخلف را توسط والدین و اقوام خود مشاهده کردند، تذکر دهند.

طرح همیاران پلیس که از سوی بسیاری از کارشناسان و مسوولان مورد تایید و موفقیت آن در کاهش تصادفات و افزایش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اثبات شد، به گونه ای قابل ملاحظه نیز با استقبال مردم در ایام نوروز روبرو شد.

این طرح از جمله طرح هایی بود که با در نظر گرفتن میلیون ها تومان خساراتی که همه ساله بر اثر وقوع تصادفات به کشور تحمیل شده و نیز تاثیر سوئی بر از هم پاشیدگی خانواده ها داشته، با هزینه بسیار پایینی نوروز امسال به اجرا در آمد و انصافا موثر واقع شد.

بنابراین گزارش، باید توجه داشت به طور معمول 70 درصد کشته های ناشی از تصادفات، نان آور خانواده هستند. ضمن اینکه هر سال 10 هزار نفر به تعداد زندانیانی که به دلیل عدم توان مالی نسبت به پرداخت دیه ناشی از تصادفات، افزوده می شود که این رقم بسیار بالایی بوده و به لحاظ افزایش آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری در جامعه فاجعه بزرگی است.

همچنین براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، تعداد کشته های ناشی از تصادفات در ایران تا سال 2020 حداقل 80 درصد افزایش می یابد و به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، باید پذیرفت چنین آمار و ارقامی که به واسطه واقعیات موجود در جامعه اعلام می شود ، فاجعه وحشتناکی است که طی 14 سال آینده لاجرم در کشور رخ می دهد.

سردار محمد رویانیان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کشور در رابطه با این طرح می گوید: 6 میلیون دانش‌‏آموز در مقطع ابتدایی به عنوان پلیس وظیفه‌‏شناس مسوول و مؤدب در نوروز امسال مراقب خانواده خود بوده و براساس وظیفه ای که بر عهده داشتند، حین مسافرت‌‏ های نوروزی به عنوان پلیس خانواده در زمان وقوع تخلف با احترام تمام تذکرات لازم را در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به والدین و اقوام خود ارایه دادند.

وی با اشاره به آمارهای پزشکی قانونی مبنی بر میزان کشته های ناشی از حوادث و تصادفات رانندگی اظهار می کند: در حال حاضر وقوع تصادفات رانندگی دومین عامل مرگ مردم بعد از ایست قلبی است بطوریکه سالانه بین 28 تا 30 هزار نفر بر اثر رفتار غلط در رانندگی کشته می شود. این آمار به گونه ای است که هر 24 ساعت 80 نفر بر اثر این تصادفات کشته می شوند.

سردار رویانیان با بیان اینکه روزانه 2 هزار میلیارد تومان خسارت مالی بر اثر تصادفات به کشور تحمیل می شود، معتقد است: اگر مسئولان یک دهم این رقم را برای آموزش و پرورش هزینه کنند، مملکت ما آباد می شود ضمن اینکه این کار در کشورهای پیشرفته از سطح مدارس آغاز شده و نتایج مطلوبی نیز از اجرای این طرح در افزایش انضباط ترافیکی حاصل شده است.

بنابراین گزارش، محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش نیز با اشاره به موفقیت طرح 6 میلیونی دانش آموزان همیار پلیس، این طرح را در کاهش حوادث رانندگی در نوروز امسال موثر دانست و گفت: همانگونه که در زلزله بروجرد، دانش آموزان به خانواده های خود هشدارهایی دادند این طرح نیز در جهت کاهش تصادفات رانندگی اقدامی پیشگیرانه بود.

سرهنگ سید هادی هاشمی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا نیز بهره گیری از 6 میلیون دانش آموز را در نوروز امسال به عنوان همیاران پلیس از اقدامات فرهنگی و موثر پلیس راهور ناجا در سال جاری می داند به طوریکه مشارکت و همکاری مردم با ماموران راهنمایی و رانندگی در برقراری امنیت و کنترل ترافیکی در کشور افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.

همچنین محمدعلی باطنی، مشاور پرورشی و تربیت بدنی معاونت آموزش و پرورش عمومی نیز با تاکید بر خسارت های سالانه تصادفات رانندگی و تلفات دانش آموزی و از هم پاشیده شدن شیرازه خانواده ها، از طرح ویژه نوروزی "همیاران پلیس" و همکاری دانش آموزان بعنوان عاملی موثر در کاهش این آسیب ها یاد کرد.

این مقام مسئول تصریح می کند: دانش آموزان در ایام عید امسال با دریافت کارت های ویژه پلیس مجاز بودند با لحنی مودبانه نسبت به سبقت های غیر مجاز و رعایت نشدن قوانین راهنمایی و رانندگی به والدین ، اقوام و دوستان متخلف در جاده ها تذکر دهند.

به هر حال نمی توان این خوش فکری پلیس را در ارائه طرحی جذاب و نوین نادیده گرفت. کاری که می تواند برای بسیاری از نهادها و حتی سایر بخش های پلیس الگو باشد.

قطعا موفقیت این طرح تنها به کاهش تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن خلاصه نمی شود. راهنمایی و رانندگی بوسیله این طرح، فرهنگ ترافیک و آموزش و مراقبت آن را با کمترین هزینه به داخل خانواده ها برد. و نمونه ای از یک کار موفق در زمینه فرهنگ سازی جامعه را ارائه داد. تمامی هموطنان از اجرای این برنامه رضایت داشتند و فکر و برنامه ریزی پلیس را تحسین کردند.

استفاده بجا از یک فکر نو با در نظر گرفتن قابلیت اجزاء آن و در بستری شاد با به کارگیری کودکان، مجموعا شرایطی را فراهم آورد که این طرح با موفقیت کامل روبرو شد. کاری که اگر نگوئیم بی سابقه، بسیار کم سابقه بوده است.

طرح همیار پلیس نشان داد که اگر برای فرهنگ سازی در زمینه ها و سطوح مختلف اجتماعی همت و حرکت و فکر نو تلفیق شود، می توان به نتایج مطلوب دست پیدا کرد.

خوشبختانه پلیس روند رو به رشدی را در انجام امور فرهنگی بویژه در بخش ترافیک، پیش گرفته که امیدواریم استمرار و تقویت این گونه طرح ها در آینده با جدیت بیشتری دنبال شود و منحصر به ایامی همچون تعطیلات نوروز یا ایام تابستان نباشد.

از طرفی هنوز تا مقصد راه طولانی در پیش است و هنوز موارد متعددی در رفتار مردم و پلیس وجود دارد که باید با برنامه ریزی نسبت به رفع و ارتقاء آنها اقدام شود.