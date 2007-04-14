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۲۵ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۳۷

فضا و زمین در تسخیر دوندگان ؛

رقابت دونده فضایی با 24 هزار دونده زمینی

رقابت دونده فضایی با 24 هزار دونده زمینی

فضانورد زن حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی در اقدامی کم نظیر همزمان به همراه 24 هزار دونده بر روی زمین در مسابقه دوی ماراتن شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سونی ویلیماز فضانورد آمریکایی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی که پیش از این در رقابت انتخابی روی ماراتن بوستون برگزیده شده بود، اکنون خود را آماده می کند تا در مسابقه همزمان روز دوشنبه به همراه 24 هزار دونده بر روی زمین در این رقابت شرکت کند.

این رقابت در ساعت 10 صبح روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا و از هاپکینتون ماساچوست و به مسافت 42 کیلومتر برگزار می شود.

بر اساس گزارش اینترنشنال هرالد تریبیون، ویلیامز معادل این مسافت را با حرکت بر روی چرخ افقی در فضا و در حالی که با یک بانجی به ایستگاه فضایی در 338 کیلومتری زمین متصل شده، طی خواهد کرد. این درحالی است که پیش از این، چرخ افقی یاد شده با مشکلات فنی متعددی همراه شده بود.

ویلیامز به آسوشیتدپرس گفت: فکر می کنم هر دوی ما (ویلیامز و چرخ افقی) آماده هستیم. وی پیش از این رقابت انتخابی این دو ماراتن را در مدت 3 ساعت و 29 دقیقه و 57 ثانیه به پایان رسانده است.

کد مطلب 470011

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