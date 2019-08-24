آمفی تئاتر روباز هنر واقع در پارک ملت مریوان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاتح بادپروا دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان درآیین افتتاحیه آمفی تئاتر روباز هنر پارک ملت مریوان با تقدیر از کارکنان زحمت کش شهرداری مریوان در یک هفته اخیراظهار داشت: تئاتر یک حرکت فرهنگی است پس امیدواریم این جشنواره جهانی شود.

وی در ادامه با بیان این که این آمفی تئاتر ۷۰۰ نفر ظرفیت دارد، افزود: پارک ملت ۲ و نیم هکتار مساحت دارد و ۱ و نیم هکتار آن فضای سبز است.

وی ادامه داد: پارک ملت شامل امفی تئاتر روباز، پیست اسکیت، فضای استراحت، ورزش های بومی محلی است .

بادپروا اضافه کرد: با تغییر مدیریت شهرداری در این مدت بسیار کارها خوب پیش رفت و انتظار داریم این روند ادامه داشته باشد.

دبیر جشنواره تئاتر خیابانی مریوان بیان کرد: تئاتر یعنی فرهنگ و مریوان به عنوان پایتخت تئاتر ایران نماد فرهنگ ایران زمین است.



وی همچنین ازنگاه گردشگری به این جشنواره اشاره کرد و گفت: ما امیدواریم بتوانیم با حفظ مداوم تئاتر فرهنگ خود را حفظ کنیم.