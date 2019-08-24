۹۸ درصد شاکله تیم تغییر و بازیکنان بومی خوزستان را جذب کردیم

سرمربی تیم فوتسال پالایش نفت آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی هفته دوم و پیروزی مقابل پویندگان فجر شیراز گفت: با توجه به اینکه تیم دیر بسته و من دیر هدایت تیم را بر عهده گرفتم جذب بازیکنان تا هفته ابتدایی طول کشید و همین منجر شد تا تیم دیر به هماهنگی دست یابد. بازی هفته اول را واگذار کردیم اما در هفته دوم با هماهنگی بیش‌تر، بازیکنان برنامه را به خوبی در زمین اجرا کردند و در نهایت منجر به پیروزی شد.

خدیجه بهبهانی ادامه داد: تیم پالایش در فصل جاری از بازیکنان جوان و بومی تشکیل شده است و ۹۸ درصد از شاکله تیم فصل قبل دچار تغییر شده است. بازیکنان جوان و با استعداد خوزستان را به تیم تزریق کرده‌ایم. سیاست و هدف گذاری باشگاه سرمایه گذاری برای بازیکنان با استعداد جوان و بومی خوزستان است و ما نیز با همین هدف گذاری پیش می‌رویم.

وی درباره انصراف تیم‌ها با شروع مسابقات نیز گفت: بحث انصراف در لیگ بانوان عادی و هرسال شاهد آن هستیم. انتظار داریم فدراسیون تدابیر محکم‌تری را نه برای مربیان و سرپرستان بلکه برای باشگاه داران وضع کند. لیگ بانوان به حمایت نیاز دارد. در بخش مالی و روانی باید از تیم های بانوان حمایت کرد. حیف است زمانیکه بازیکنان با انگیزه تلاش و تمرین می کنند و به دلیل مشکلات مالی تیم منحل می شود. تیم پالایش نیز با مشکلات مالی مواجه بود اما با تدابیر مدیران باشگاه و مدیران بالادستی پالایشگاه مشکلات حل و تیم حمایت شد.

بهبهانی در پایان گفت: از مدیریت باشگاه به دلیل حمایت از بازیکنان جوان، با انگیزه و بومی تیم تشکر می‌کنم. از رحمانی، سرپرست تیم نیز تشکر می‌کنم که با تمام کم و کاستی‌ها برای بهبود کارها تلاش می کند. همچنین از بازیکنانم که صد در صد تلاش خود را برای کسب نتیجه به کار می‌گیرند.