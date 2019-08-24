الکترونیکی سازی فرآیندهای مالیاتی ضروری است

زهرا سعیدی مبارکه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص ابلاغیه وزیر اقتصاد به سازمان امروز مالیاتی اظهار داشت: ابلاغیه وزیر اقتصاد حاوی نکات مهم و امیدوار کننده ای است و در راستای بهبود فضای کسب و کار هدف‌گذاری شده است موضوعی که پاشنه آشیل بخش خصوصی و تولید در کشور است.

وی در ادامه افزود: ایجاد کسب و کار سخت، زمان بر ، پرهزینه و پرچالش است و بدیهی است در چنین شرایطی جدایی از اقتصاد نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در دسترس نخواهد بود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد سامانه مناسب و تکمیل و ایجاد دسترسی در سامانه مجوزها می تواند فرایند استعلام را تسریع ببخشد و هزینه ها و مدت اخذ استعلام ها را کاهش دهد، بیان داشت: این اقدام میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی را افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد: شاید نکته قوت این ابلاغیه همکاری و اعتماد به سایر نهادها و سازمان هاست بدین ترتیب که بخشی از اطلاعات میدانی اخذ شده توسط سایر سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد و از دوباره کاری ها و انجام فعالیت‌های موازی جلوگیری می کند.

سعیدی ابراز داشت: سامانه مالیاتی که بتواند به سرعت مفاصا حساب را ارائه کند، به تسریع در گردش چرخ تولید و کسب و کار کمک خواهد کرد که در شرایط کنونی بسیار سازنده و مهم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت الکترونیکی سازی فرآیندهای مالیاتی، گفت: بی تردید تکمیل، اتصال وسیع و دسترسی مناسب سامانه های مختلف از جمله سامانه مجوزها بهمراه سایر سامانه ها میتواند سامانه تجارت را پویا و کارامد کند و دولت الکترونیک را عملیاتی نماید.

سعیدی مبارکه ادامه داد: برخط شدن کامل فرآیند ابلاغ بدهی و پرداخت مالیات تا پایان سال بسیار راه گشا خواهد بود، تنقیح قوانین از جمله قوانین مالیاتی که گاه گلوگاههای مصیبت باری را ایجاد میکند یکی از ضرورت های اساسی که امید است این ابلاغیه در این راستا کمک شایانی نماید.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی سرعت در فرآیند نقل و انتقال را موجب تسریع در اتمام معامله و ثبت نهایی دانست و اظهار کرد: این موضوع خود برای فرآیند اخذ مالیات بر عایدی مسکن تاثیر مناسبی خواهد داشت، احساس رصد فرایندها و معاملات،ا نگیزه های فرار مالیاتی را کاهش می دهد و پرداخت افتخاری مالیات را افزایش خواهد داد.

سعیدی مبارکه تامید کرد:: اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اگرچه با تاخیر دوسه ساله همراه بود اما هم موجب رفاه حال مردم می شود هم زیرساخت مورد نیاز اجرای مالیات بر عایدی مسکن را فراهم می کند.