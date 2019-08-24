جنایات دولت هند در کشمیر را محکوم کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تحکیم وحدت و جمعی از نهادهای حوزه بین الملل خطاب به« آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد نامه‌ای منتشر کردند.

متن این نامه که به جنایات دولت هند در کشمیر اختصاص پیدا کرده بدین شرح است:

جناب آقای «آنتونیو گوترش»

دبیر کل سازمان ملل متحد

سلام علیکم؛

[‌ما مردم ملل متحد ‌با تصمیم ‌به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده ‌و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم ازکوچک و بزرگ ‌و به ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بین‌المللی و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرارساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشتر و برای نیل به این مقاصد، ‌با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و برقراری ساختن طرقی، که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید و به توسل به سازمان‌های بین‌المللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد این مقاصد تشریک مساعی نماییم.]

(ماده واحده منشور سازمان ملل)

متن بالا یادآور این نکته برای همگان است که کشورهای سازمان ملل متحد ایمان خودشان را نسبت به حقوق اساسی بشر ، حیثیت و کرامت انسانی اعلام نموده اند و تمام فعالیت های آنان مطمئنا برای حفظ این ارزش ها می باشد. یکی از لوازم حفظ کرامت انسانی در هر جامعه ای حق انتخاب مردم آن جامعه نسبت به سرنوشت خودشان است .

در چند وقت گذشته اتفاقات ناگواری در منطقه کشمیر در حال وقوع است که باعث نگرانی هر انسان آزادی خواهی می‌شود؛ از آزار و شکنجه مردم مظلوم و مسلمان کشمیر تا نقض معاهدات بین المللی توسط کشور هند که به صورت مبسوط در ادامه به آن اشاره خواهد شد.

پس از سال ۱۹۴۷ میلادی و پایان استعمار انگلستان در منطقه هندوستانِ بزرگ تصمیم بر آن شد که هندوستان بزرگ به دو بخش مسلمان نشین و هندو نشین تقسیم شود که این قضیه با تشکیل کشورهای پاکستان و هندِ جدید میسر شد اما منطقه ی جامو و کشمیر وضعیت مشخصی پیدا نکرد و همین مسئله باعث به وجود آمدن اختلافاتی بین کشور های هند و پاکستان شد و نتیجتاً منجر به جنگ دو ساله این دو کشور گردید.

بعد از این اتفاقات سازمان ملل برای پایان جنگ ، قطع نامه شماره ۴۷ را تدوین و اعمال کرد که یکی از بندهای مهم آن مسئله ی برگزاری همه پرسی در منطقه ی کشمیر بود که مردم آن منطقه بر اساس حق قانونی و انسانی خود بین پیوستن به کشور هند و یا کشور پاکستان انتخاب می‌کردند که متاسفانه و ناباورانه دولت هند تا به الان کارشکنی کرده و این همه پرسی را اجرا نکرده است.

حال در این چند وقت اخیر اتفاقاتی افتاده است که باعث ایجاد تنش های گسترده در منطقه کشمیر بین مردم مظلوم و مسلمان این منطقه و نظامیان خشن هند شده است.

طبق بند ۳۷۰ قانون اساسی هند مالکیت زمین های کشمیر برای مردم بومی کشمیر می باشد. اما در چند هفته ی گذشته برخی از هندوستانی ها برای ساخت یک معبد اقدام به ورود خودسرانه به منطقه ی کشمیر کردند که با مقاومت مردم کشمیر مواجه شد. پس از این اتفاق دولت هندوستان با بمباران بخشی از خاک کشمیر اقدام به نقض حریم هوایی در منطقه کشمیر کرد و پس از این اتفاقات دولت هندوستان با اعزام نظامیان خود به ایالت کشمیر و نقض خودمختاری این منطقه باعث به وجود آمدن درگیری های خونین ، آزار و شکنجه مردم مظلوم و ‌مسلمان کشمیر کرد و باعث شد اتفاقات ناگواری در این چند وقت اخیر رقم بخورد که باعث ناراحتی و به دردآمدن قلب هر انسان صلح جو و آزادی خواهی می‌شود.

حال آنچه که می تواند به عنوان راه حل برن رفت و از این بحران میسر واقع شود در قدم نخست ؛ ورود جدی و فعالانه سازمان ملل متحد برای محکوم کردن و پایان دادن به جنایات دولت هند با خارج نمودن نیروهای نطامی این کشور از این ایالت مستقل می باشد و در قدم بعدی ، این سازمان با عنایت به منشور مورد وفاق؛ کشور هند را به خاطر عدم اجرای همه پرسی طبق قطع نامه شماره ۴۷ این سازمان در سال ۱۹۴۹ محکوم کرده و در نهایت مقدمات مذاکرات سه جانبه ای بین کشور های هند ، پاکستان و نهاد حاکم کشمیر در راستای اجرای بند همه پرسی قطع نامه ۴۷ را فراهم آورد.

امیدواریم با انجام هر چه زودتر این اقدامات ، سازمان ملل متحد نقش صلح خواهانه ی خود را ایفا نموده و از شخصیت و کرامت انسانی مردمان مظلوم و ‌مسلمان ایالت کشمیر حفاظت نماید.

در پی نوشت این نامه متن قطع نامه شماره ۴۷ ، منشور سازمان ملل و همچنین مستندات تصویری از جنایات هندوستان در منطقه ی کشمیر ارسال خواهد شد.

امضاکنندگان:

۱) اتحادیه انجمن های اسلامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ( دفتر تحکیم وحدت)

۲) هسته مرکزی بین الملل سازمان بسیج دانشجویی

۳) دانشجویان امامیہ

۴)ادارہ امید طلاب پاکستان قم

۵)موسسه ولایت طلاب پاکستان قم

۶) العارف اکادمی

۷) عدالت ملت

