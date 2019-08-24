یک طرح آبیاری نوین در اراضی کشاورزی آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین روز از هفته دولت در مراسمی با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام سید محمد حسینی میر امینی امام جمعه آبیک، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، احمد پور فرماندار آبیک و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی پروژه سامانه نوین آبیاری در اراضی کشاورزی روستاهای قشلاق و زرگر از توابع شهرستان آبیک افتتاح شد.

این نوع سامانه آبیاری در سطح ۳۵۲ هکتار اجرا شده که ۱۵۹ هکتار آن بصورت آبیاری موضعی نواری و ۱۹۳ هکتار بصورت آبیاری بارانی مکانیزه برای کشت الگویی ذرت و گندم انجام شده است.

برای اجرای این طرح بیش از ۵۷ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال هزینه شده که مبلغ ۳۲ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال از محل اعتبارات سال ۹۶ بصورت کمک بلاعوض دولت و مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بصورت خودیاری توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

با اجرای این طرح علاوه بر تداوم تولید و تثبیت اشتغال فعلی زمینه اشتغال ۵۹ نفر بصورت غیرمستقیم فراهم شده است.