به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر صبح پنجشنبه در آئین افتتاح و کلنگزنی چهار پروژه عمرانی در شهرستان دیر اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساختها در شهرستان دیر تلاشهای خوبی صورت گرفته و طرحهای مهمی در دست اجرا است.
عبدالکریم گراوند اضافه کرد: امروز چهار پروژه مهم در شهرستان دیر افتتاح و یا کلنگزنی شد که امیدواریم زمینه رضایتمندی مردم این شهرستان را فراهم سازد.
وی بیان کرد: در شهرستان دیر در مجموع ۶۰ میلیارد تومان پروژه با حضور نماینده مردم در مجلس، معاونین استاندار و مسئولان شهرستان افتتاح و کلنگزنی میشود.
نماینده مردم شهرستانهای حنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: توسعه آبرسانی به روستاهای شهرستان دیر یکی از اولویتها است و امروز آبرسانی به چهار روستا آغاز شد.
سکینه الماسی خواستار تقویت طرحهای آبرسانی در روستاهای شهرستان دیر شد و بیان کرد: شبکه آبرسانی داخل روستاهای فاقد آب نیز باید اجرایی شود.
در این آئین خط انتقال مجتمع آب دمیگز برای آبرسانی به چهار روستای فاقد آب شهرستان دیر با اعتبار دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان کلنگزنی شد.
همچنین با حضور استاندار بوشهر مجتمع آموزشی رفاهی فرهنگیان شهرستان دیر با نام شهید تورج رنجبر با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات آموزش و پرورش در سه طبقه به بهرهبرداری رسید.
ساختمان اداری جهاد کشاورزی شهرستان دیر نیز در زمینی به مساحت هزار و ۲۷۴ کیلومتر مربع در دو طبقه با اعتبار یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.
استاندار بوشهر همچنین جاده سلامت در بردستان شهرستان دیر را به طول یک کیلومتر در ۱۴ متر مربع مساحت با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.
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