ضبط ۱۴۷ دستگاه گوشی تلفن همراه در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی، علیرضا حسن پور از جریمه میلیاردی متهمان گوشی تلفن همراه در همدان خبر داد و اظهار کرد: قاچاقچیان گوشی تلفن همراه در تعزیرات حکومتی همدان به دام قانون افتادند.

وی بیان کرد: فردی تعداد ۱۴۷ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۹۵۱ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۳۷۵ ریال را با جاسازی در خودروی سواری از شهرهای مرزی به سمت تهران حمل می‌کرد که دستگیر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه این متهم پس از دستگیری علاوه برضبط کالا به پرداخت جزای نقدی محکوم شد، گفت: شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید زارعی همدان پس از اجرای تشریفات قانونی و تحقیقات کافی متهم را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک‌میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم کرد.

وی ضمن تاکید بر رعایت قانون خاطرنشان کرد: از مردم تقاضا داریم در صورت مواجهه با هرگونه تخلف مراتب را از طریق تلفن ۳۲۵۲۳۴۴۲ اداره کل، تلفن گویای ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت وتارنمای t۱۳۵.ir به ما اعلام کنند.