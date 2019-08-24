۱۴ اخلالگر نظام اقتصادی در شهرستان مرودشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس با اعلام این خبر گفت: در راستای مقابله با اخلاگران نظام اقتصادی کشور دادسرای عمومی و انقلاب مرودشت با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) ١٤ تن از کارکنان پتروشیمی شیراز و دلالان مرتبط را که در امر توزیع کودهای شیمیایی اخلال ایجاد کرده بودند بازداشت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه این متهمین با ایجاد شبکه دلالی در برخی از نقاط کشور از توزیع کودهای شیمایی به صورت تعاونی جلوگیری و اقدام به فروش به صورت آزاد می کردند گفت: تعدادی از متهمین از کارکنان پتروشیمی شیراز در سطوح مختلف هستند و تعداد نیز دلالان و رابطین این افراد می باشند.

وی با بیان اینکه تا کنون ٥ انبار در این ارتباط شناسایی و پلمپ شده است از احتمال افزایش بازداشتی ها خبر داد.