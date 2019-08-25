قرآن کریم بهترین سلاح برای مقاومت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل بابازاده عصر یکشنبه در سی و هشتمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم سپاه استان اردبیل عنوان کرد: هر جامعهای که معطر به عطر قرآن و عترت باشد از آسیبهای اجتماعی و توطئههای مستکبرین جهان نیز در امان خواهد بود و قرآن بهترین سلاح برای پیروزی در مقاومت است.
وی افزود: پیامبر گرامی اسلام (ص) تاکید ویژهای برای نزدیکی به آیات قرآنی و تمسک به آن داشته و آن را بهترین عامل بازدارنده برای عدم نتیجه بخش شدن توطئههای دشمنان توصیف کرده است.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل یادآور شد: رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز با توسل به خدا و انس با قرآن توانستند در مقابل نیروهای مستکبر جهانی ایستادگی کرده و عامل ناکامی هجمههای دشمنان جهانی شوند.
بابازاده قرآن را از اولویتهای نیروهای مسلح شمرد و افزود: ساختار مقاومت بر اساس قرآن و عترت بوده و نیروهای مسلح نیز از این دو گورهر ارزشمند فاصله نخواهند گرفت.
به گفته وی قرآن کریم بهترین سلاح برای مصون نگه داشتن کشور از آسیب و خدعههای دشمنان بوده و توجه به فرهنگ ناب قرآنی بیش از هر مقطع زمانی دیگری باید در سرلوحه امور و برنامهها قرار گیرد.
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