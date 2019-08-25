نخستین واکنش کاخ سفید به حضور ظریف در نشست جی ۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نخستین واکنش‌ها در آمریکا به سفر وزیرخارجه ایران به فرانسه در حاشیه اجلاس هفت کشور صنعتی، کاخ سفید به این سفر واکنش نشان داد.

در این ارتباط یک مقام رسمی در کاخ سفید اعلام کرده که دعوت فرانسه از وزیرخارجه ایران برای حضور در حاشیه اجلاس گروه هفت، بسیار غیرمنتظره و ناگهانی بوده است.

این مقام رسمی که رویترز نامش را فاش نکرده، همچنین افزوده است که در حال حاضر هیچ طرح و برنامه‌ای از سوی مقامات آمریکایی برای دیدار با وزیرخارجه ایران در فرانسه وجود ندارد.

ساعاتی پیش، سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که محمدجواد ظریف به دعوت وزیر امور خارجه فرانسه، برای ادامه رایزنی ها درخصوص ابتکارات اخیر میان روسای جمهور ایران و فرانسه، وارد شهر بیاریتز محل برگزاری اجلاس سران گروه هفت شده است.

با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در این خبر تاکید کرده است که محمدجواد ظریف در این سفر با هیات آمریکایی ملاقات یا مذاکره ای نخواهد داشت.