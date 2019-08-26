فعالیت ۱۰ پارکینگ موتورسیکلت در شهر قم

عباس ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احداث پارکینگ موتورسیکلت در هسته مرکزی شهر قم، گفت: پارکینگ‌های موتورسیکلت مقابل صحن فاطمی حرم مطهر، تقاطع عمار یاسر به سمت خیابان انقلاب و کنار مسجد امام حسن عسکری(ع) در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: متأسفانه مردم تا زمانی که محدودیت برای پارک موتورسیکلت در پیاده روها در نظر گرفته نشود از پارکینگ استفاده نمی‌کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: در برخی نقاط از جمله بوستان علوی پارکینگ موتورسیکلت در نظر گرفته شد اما استقبالی از آن انجام نگرفت بنابراین جمع آوری شد.

وی با اشاره به ایجاد ۱۰ پارکینگ موتورسکیلت در شهر قم، افزود: هشت پارکینگ در هسته مرکزی شهر، یک پارکینگ در بوستان فدک و یک پارکینگ نیز در ۷۲ تن در نظر گرفته شده است.

ذاکریان بیان کرد: با توجه به اینکه احداث پارکینگ موتورسیکلت امری ضروری است بنابراین به دنبال افزایش پارکینگ‌ها هستیم.