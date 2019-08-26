به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام یکشنبه شب در اولین همایش خراسان‌جنوبی در مسیر توسعه اظهار کرد: از پیش‌شرط های رشد و توسعه برای هر جامعه داشتن مسئولیتی توسعه‌خواه و توسعه‌گرا، داشتن یک برنامه‌ریزی دقیق و ترویج فرهنگ کار و سخت کوشی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه داشتن استراتژی توسعه نیز برای رسیدن به پیشرفت بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: در زمینه توسعه بازارهای صادراتی اراده قوی هم در بین مسئولین دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد.

احتشام با اشاره به اینکه حضور و حمایت از یک بخش خصوصی ابداع‌گر و خلاق نیز از عوامل مهم در توسعه اقتصادی است، ادامه داد: حمایت از تولید، کارآفرینی و حرکت در مسیر تولید محوری از جمله مؤلفه‌های مهم در حوزه پیشرفت است.

وی با اشاره به اینکه ساختارها باید بر اساس استراتژی‌های مدیریتی شکل بگیرد، گفت: منابع انسانی پویا، توانمندی منابع انسانی و توجه به مدیران متخصص و کارآمد از مهمترین عنصرهای رفاه سازی برای مردم است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه منابع انسانی توانمند دارایی بلند مدت برای بخش خصوصی و دولتی است، اظهار کرد: بی‌شک بدون یک مربی و حامی بزرگ کارآفرینی رخ نمی‌دهد.

احتشام با ارائه پیشنهاد برگزاری کارگروه کارآفرینی در خراسان‌جنوبی بیان کرد: این کارگروه در کنار کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید و کارآفرینی هدایت کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک الگوی ایرانی و اسلامی در عرصه پیشرفت اقتصادی است، یادآور شد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه ما به تولید کنندگان باید نگاه به یک رزمنده در عرصه جنگ اقتصادی باشد.