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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۰۲

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند پیشنهاد کرد:

کارگروه کارآفرینی در خراسان‌جنوبی تشکیل شود

کارگروه کارآفرینی در خراسان‌جنوبی تشکیل شود

بیرجند-رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: کارگروه کارآفرینی در راستای جهت دهی سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید در خراسان‌جنوبی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام یکشنبه شب در اولین همایش خراسان‌جنوبی در مسیر توسعه اظهار کرد: از پیش‌شرط های رشد و توسعه برای هر جامعه داشتن مسئولیتی توسعه‌خواه و توسعه‌گرا، داشتن یک برنامه‌ریزی دقیق و ترویج فرهنگ کار و سخت کوشی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه داشتن استراتژی توسعه نیز برای رسیدن به پیشرفت بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: در زمینه توسعه بازارهای صادراتی اراده قوی هم در بین مسئولین دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد.

احتشام با اشاره به اینکه حضور و حمایت از یک بخش خصوصی ابداع‌گر و خلاق نیز از عوامل مهم در توسعه اقتصادی است، ادامه داد: حمایت از تولید، کارآفرینی و حرکت در مسیر تولید محوری از جمله مؤلفه‌های مهم در حوزه پیشرفت است.

وی با اشاره به اینکه ساختارها باید بر اساس استراتژی‌های مدیریتی شکل بگیرد، گفت: منابع انسانی پویا، توانمندی منابع انسانی و توجه به مدیران متخصص و کارآمد از مهمترین عنصرهای رفاه سازی برای مردم است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه منابع انسانی توانمند دارایی بلند مدت برای بخش خصوصی و دولتی است، اظهار کرد: بی‌شک بدون یک مربی و حامی بزرگ کارآفرینی رخ نمی‌دهد.

احتشام با ارائه پیشنهاد برگزاری کارگروه کارآفرینی در خراسان‌جنوبی بیان کرد: این کارگروه در کنار کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید و کارآفرینی هدایت کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک الگوی ایرانی و اسلامی در عرصه پیشرفت اقتصادی است، یادآور شد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی نگاه ما به تولید کنندگان باید نگاه به یک رزمنده در عرصه جنگ اقتصادی باشد.

کد مطلب 4702076

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