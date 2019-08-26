صنعت مرغداری استان کرمان در تسخیر دلالان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، حسین رشیدی در ابتدای نشست کمیته فنی بیماری های طیوراداره کل دامپزشکی استان کرمان، بیان داشت: این کمیته متشکل از متخصصان و کارشناسان طیور، نمایندگان تشکل ها، صاحبان واحدهای پرورش طیور به مدت سه سال متوالی در خصوص پیش گیری از بیماری های طیور و مقابله با مشکلات این صنعت فعالیت می کند و از دیدگاه صاحب نظران استفاده می کند.

رشیدی گفت: ما موفق به کسب نتایج مطلوب در خصوص پیش گیری از بیماری های طیور در استان شده ایم و علیرغم شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان های مجاور، چندین سال متوالی از ورود این بیماری به استان جلوگیری کرده ایم.

رشیدی در ادامه ضمن بیان خلاصه ای از وضعیت صنعت طیور استان کرمان، گفت: در استان کرمان زنجیره کامل واحدهای پرورش طیور شامل مرغ اجداد، مرغ مادر گوشتی، نیمچه گوشتی و مرغ تخم گذار صنعتی وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان ضمن بیان آمار تعداد فارم های اجداد، مادر و نیمچه گوشتی و مرغ تخم گذار در استان تصریح کرد: تعدادی از واحد های گوشتی و تخم گذار به صورت غیر مجاز بوده و مدیریت بهداشتی و امنیت زیستی مناسبی ندارند و باعث اشاعه بیماری در سطح استان است.

وی با بیان این مطلب که واحدهای غیر مجاز مشکل جدی صنعت طیور استان هستند، افزود: در این واحدهای غیر مجاز، به اصول پیش گیری از بیماری ها توجهی نمی شود و تمام اقدامات مبتنی بر درمان است.

وی با اعلام لزوم تصحیح سیستم تنظیم بازار صنعت طیور استان، اظهارکرد: متاسفانه تولید استان دراین صنعت، دلال محور است تا تولید محور، بنابراین دلال ها تعیین کننده سرنوشت تولید این صنعت در استان هستند.

رشیدی با اعلام اینکه اتحادیه تعاونی های مرغ به غیر از یک تعاونی در شهرستان رفسنجان، تشکل قوی ندارند، تصریح کرد: انبارهای نگه داری نهاده های طیور شرایط بهداشتی لازم را ندارند و در حال حاضر گرمای تابستان مزید بر علت مشکلات مرغداری ها شده است.

وی اعلام کرد: تیم رصد و پایش اداره تشخیص و درمان این اداره کل کمبودهای واکسن را بررسی کرده و سعی در تامین آنها دارد.

وی از ممیزی واحدهای مرغ تخم گذار و گوشتی استان خبر داد و بیان داشت: قرار است تمام واحدهای مرغداری استان ممیزی شده و از فعالیت واحدهای غیر بهداشتی جلوگیری بعمل آید.

رشیدی از مزایای استان گستردگی آن را نام برده و افزود: پهناوری استان سبب شده که حریم بهداشتی مرغداری ها رعایت گردد.

وی با اشاره به این مطلب که بیماری نیوکاسل یکی از عوامل مهم ایجاد خسارات در مرغداری ها است، افزود: برنامه ها و تمهیدات متعدد برای کاهش میزان شیوع بیماری نیوکاسل و مخاطرات آن، در این اداره کل اندیشیده شده است.

در ادامه سعید چرخکار، استاد بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، با اشاره به عظمت صنعت طیور، مقایسه ای بین دو بیماری مارک و نیوکاسل از دهه شصت تاکنون داشت و گفت: هر دو این بیماری ها در دهه 60 وجود داشته اما با مصرف واکسن و...علائم بالینی بیماری مارک امروزه کمتر دیده می شود اما بیماری نیوکاسل که حدودا یک سده شناخته شده است، کماکان به عنوان بیماری مهم صنعت طیور مطرح است.

وی توضیحات مفصلی در خصوص بیماری نیوکاسل شامل عامل بیماری، روش های انتقال، ریسک فاکتورهای بیماری، علائم بالینی و کالبدگشایی،تشخیص و تشخیص تفریقی بیماری و ... در قالب پاورپوینت بیان کرد.

چرخکار در جمع بندی توضیحات خود و توصیه و راه کار اجرایی به مرغداران، چنین گفت: از نکات مهمی که مرغداران باید مدنظر قراردهند، تهیه جوجه و دان مناسب، اجرای برنامه واکسیناسیون کارآمد، به کارگیری اقدامات بهداشتی-قرنطینه ای و ...است.