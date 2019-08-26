نیروهای مسلح با سلاح ایمان و تقوا در مقابل دشمن ایستادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی با حضور خود درمحل اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان، ضمن بازدید از محل و نقاط مختلف این اداره در دیدار با مسئولین و کارکنان اظهار داشت: شما از یادگاران دفاع مقدس هستید و دارای نقش و جایگاه مهم و ویژه ای می باشید.

وی گفت: از اینکه عضو این مجموعه هستید باید خوشحال و خرسند باشید و حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجربیات مفید آنها را سر لوحه عمل همه دستگاه های ذیربط از جمله نیرو های مسلح قرار دهید.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: شماها از آن گروه افرادی بودید که در دوران دفاع مقدس همواره و بدون توقف با شیطان و دشمنان درمبارزه بوده اید.

وی با اشاره به آیات قرآنی، بیان کرد: خداوند درقرآن می فرماید دشمنان همواره و با تلاش با شما مبارزه می کنند و آنها می خواهند شما تابع محض آنها شوید و از مسلمانی و دین دست بردارید.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه اساس و ابزار شیاطین و دشمنان فساد و ظلم است اذعان داشت: دشمنان دنبال این هستند با شکلهای مختلف وبه انحراف کشیدن خانواده و فرد فساد را درجامعه اسلامی ترویج دهند و اگر نبودند افرادی که جلوی آنها بایستند و مبارزه کنند دنیا را فساد در بر می گرفت.

وی عنوان کرد: بازنشستگان نیروهای مسلح مجاهدان شجاعی هستند که در مبارزه و جنگ با رژیم بعث عراق بهترین سال‎های عمر خود را برای خدمت به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی صرف کرده‎اند.و توانستند به تمام معنا رژیم صدام و تمام ابرقدرتهای شرق و غرب را در تصمیمات خود ناکام بگذارید.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان عنوان کرد: یکی از ویژگی های نیروهای مسلح ما در دوران جنگ این بود که همگی مسلح به سلاح ایمان و تقوای الهی بودند و با کمترین تجهیزات در مقابل دشمن ایستادند و از کشور دفاع کردند.

وی در این دیدار با بیان اینکه بازنشستگی به معنی پایان مجاهدت در مسیر انقلاب اسلامی نیست، گفت: بازنشستگان گنجینه‌ای ارزشمند از تجربیات کاری و دارای راهبردهای تاثیرگذار برای حل مسائل و مشکلات کشور هستند.‎کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه مجموعه دستگاه های کشور باید تلاش کنند تا سطح زندگی اقشار سالمند و بازنشسته ارتقاء پیدا کند، گفت: ارتقای سطح زندگی و رضایت بازنشستگان، روحیه کار و تلاش را به ویژه در اقشار جوان کشور تقویت کرده و تاثیر مثبتی بر شاخصه‎های اقتصاد ملی دارد.

وی با اشاره به پیشرفت صنایع دفاعی ایران اظهارداشت: دراوایل انقلاب ودردوران دفاع مقدس ما از لحاظ تسلیحات نظامی ودفاعی صفر بودیم وبرای گلوله کلاشینکف مانده بودیم اما امروز با استعانت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و با اتکا به ایمان و اراده و توانمندی نخبگان و اندیشمندان جوان خود، توانسته ایم به خودکفایی حداکثری در صنعت دفاعی و همچنین ساخت محصولات دفاعی نوینِ دست یابیم.

آیت الله حسینی شاهرودی رونمایی از سامانه دفاعی باور ۳۷۳ را یکی دیگر از افتخارت صنایع دفاعی برشمرد و گفت: ساخت سامانه دفاعی باور ۳۷۳ با حرکت جهادی و خودباوری به دست آمده است و این سامانه یکی از پیشرفته ترین سلاح دفاعی است که باید گفت قوی تر از اس ۳۰۰ روسیه می باشد .

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در پایان منشاء پیشرفت ها در صنایع دفاعی را مدیون حمایت ها و رهنمود های مقام معظم رهبری و تلاش و باور نیروهای مسلح جوان و کارآمد کشور برشمرد و عنوان کرد: ایران توانسته دربحث موشکی تحول عظیمی ایجاد کند و با ساخت قوی ترین موشک های امروز دنیا لرزه براندام آمریکا واستکبار بیاندازد.