امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا قبل از مدیریت بنده هیچ روستایی که بافت معماری آن ثبت ملی شده باشد را نداشتیم.

وی افزود: حدود یک ماه پیش پرونده ۱۲ روستا را برای ثبت ملی تنظیم کردیم که تاکنون ۶ روستای آن در منطقه اورامانات ثبت شد و ۶ روستای دیگر نیز ظرف حدود ۱۲ روز دیگر ثبت خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: این اقدام اولین بار بود که در استان کرمانشاه اتفاق می افتاد و روستایی ثبت ملی می شد.

این مسئول عنوان کرد: در منطقه اورامانات به دلیل ثبت ملی ۱۲ روستا در این منطقه پایگاه اورامانات تشکیل شده است.

وی افزود: این پایگاه ها هر روز ساخت و سازها را در این مناطق رصد می کند که هر نوع ساخت و سازی در این منطقه متناسب با معیار ها باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه ایجاد بناها با معیارهای بومی و محلی خلاف رعایت موضوع مقاوم سازی نیست، بیان داشت: در روستاهای اورامانات باید نما و کارکرد بیرونی آن باید با بافت بومی و محلی هم خوانی داشته باشد.

این مسئول عنوان کرد: منظور ما استفاده از مصالح غیراستاندارد و غیرمقاوم نیست، مردم می توانند در عین ساخت یک بنای مقاوم با مصالح استاندارد نمای بیرونی را به گونه ای طراحی کنند که آن معماری اصلی روستا را به هم نزند و پایگاه اورامانات باید از این پس این موضوع را رصد کند.

قادری افزود: هم اکنون ساخت و سازهایی در روستاهایی چون هجیج و داریان در حال انجام است که هنوز به اتمام نرسیده و منظور ما سازه آن نیست، بلکه باید در پایان نمای آن را به شکل بومی و محلی درآورد.

لزوم پرداخت تسهیلات برای اصلاح نمای مساکن روستایی در منطقه اروامانات

وی تاکید کرد: ممکن است در ۱۲ روستای مد نظر برای ثبت ملی بناهایی ایجاد شده باشد که هم خوانی با معماری اصلی و بومی روستا نداشته باشد، ما باید در راستای ثبت جهانی اورامانات با اعتبارات دولتی و کمک مردم بتوانیم آن نماها را اصلاح کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از آنکه پرونده به یونسکو ارسال شود ارزیاب های یونسکو ظرف یک و یا دو سال به ما این تذکرات را می دهند که بناهایی که از این نظر مناسب نیستند را اصلاح کنیم.

این مسئول ادامه داد: در این صورت ما باید استانی این موضوع را حل کنیم و در میراث فرهنگی، بنیاد مسکن پای کار بیاییم و استاندار و دولت اعتباری اختصاص دهند که نماهای مذکور را تخریب کرده و نمای جدید برای آن بگذاریم، چرا که نمی توان خیلی به مردم در این زمینه به مردم فشار آورد.

قادری تاکید کرد: برنامه ما این است که با رویه مذکور بتوانیم معماری بافت سنتی این روستاها را در استان حفظ کنیم.

تا زمانی که روستایی ثبت ملی نشود، ضوابط حفاظتی بر آن حاکم نخواهد شد

این مسئول تاکید کرد: تا زمانی که روستایی ثبت ملی نشود، آن ضوابط حفاظتی بر آن حاکم نمی شود اما پس از اینکه روستایی ثبت ملی شد باید میراث فرهنگی به ساخت و سازهای آن نظارت کند و به جز میراث این موضوع در حوزه بنیاد مسکن قرار دارد.

وی گفت: سال ۹۶ یک زلزله رخ داد که بسیاری از واحدهای روستایی در آن تخریب شد لذا باید در آن زمان مصوباتی به تصویب می رسید که این بازسازی ها به شکلی صورت می گرفت که نماهای بومی و محلی در آنها لحاظ می شد.

این مسئول تصریح کرد: در آن زمان چنین مصوباتی نداشتند و فرصت از دست رفت و زمان انتصاب بنده در مسئولیت میراث فرهنگی استان بازسازی ها در روستاها تقریبا به اتمام رسید.

لزوم اعمال نماهای سنتی در بازسازی روستاهای مناطق سیل زده

این مسئول گفت: در بحث بازسازی مناطق سیل زده هم مصوب شده است که بازسازی هایی که در این مناطق صورت می گیرد مانند مناطق زلزله زده نباشد و به بافت بومی و محلی روستایی توجه شود و از همکاران درخواست شده تا این موضوع را رصد کنند.

وی تصریح کرد: اگر در زلزله و بازسازی روستاهای زلزله زده تاکید بیشتری می شد، بافت این روستاها به هم نمی خورد.

قادری بیان داشت: هم اکنون نیز بنیاد مسکن می تواند با استفاده از ظرفیت هایی چون طرح هادی روستایی، بازسازی مناطق سیل زده و تسهیلات بازسازی که به روستائیان می پردازد، این موضوع را اعمال کند.