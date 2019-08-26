دست قدرت و دست دیپلماسی باید با هم کار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وزارتخانه‌ها در توسعه روستایی که صبح امروز(دوشنبه) در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: به نظر من بعد از انقلاب اسلامی تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به شهر و روستا تغییر کرد، در واقع در کنار فاصله ها یا شکاف های اجتماعی به لحاظ مرد بودن، زن بودن، ثروتمند یا فقیر بودن، باسواد یا بی سواد، با مهارت و بی مهارت بودن، یکی از طبقه بندی ها هم طبقه بندی میان شهر و روستا بود.

وی گفت: روستایی بودن قبل از انقلاب کمی توام با خود کم بینی بود و فرد با شرمساری می‌گفت که من روستایی هستم و شهرنشینی و شهری بودن به خصوص مرکز نشین بودن به عنوان یک افتخار به حساب می‌آمد و فرد می گفت که من اهل فلان شهر هستم یا اینکه تهرانی هستم و اصلا در تهران متولد شده ام، یعنی یکی از افتخارات این بود که آدم در شهر تهران متولد شده باشد.

رئیس جمهور با بیان این که چنین تفکری پیش از انقلاب حاکم بوده و در مجامع ما گویی شهری بر روستایی از لحاظ فکری، علمی و تمدنی برتری داشت، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصلاحاتی که در ذهن جامعه ما به وجود آورد یکسان بودن مردم روستانشین و شهرنشین بود. پس از انقلاب روستایی بودن نوعی تقدس هم پیدا کرد.

روحانی افزود: یک عامل مهاجرت از همین تفکر شروع می‌شود یعنی آنکه فرد فکر می‌کند اگر در شهر باشد جایگاه اجتماعی آن فرد بلندتر و اگر در روستا باشد جایگاه اجتماعی آن فرد پایین تر خواهد بود اما امروز ابداً چنین تفکری در جامعه ما وجود ندارد.

وی بیان کرد: تمام مردم ما فکر می کنند که شهر و روستا شمال، جنوب، شرق و غرب نه تنها از لحاظ قانون مساوی هستند بلکه از نظر جایگاه و منزلت اجتماعی هم برابر و مساوی هستند و همه ما احساس می کنیم که نسبت به آبادانی و توسعه روستاها وظیفه سنگینی را بر دوش داریم.

رئیس جمهور تصریح کرد: سابق بر این فاصله میان شهر و روستا زیاد بود یعنی شهر نشینان از مراکز بهداشتی، علمی و فضای کسب و کار بیشتر، همچنین از رفاه بیشتر در زندگی خود برخوردار بود، اما فردی که در روستاها ساکن بود از این مزایا بی بهره بود.

روحانی با بیان اینکه ممکن است برخی فراموش کرده باشند، اما کسانی که در روستاها بزرگ شدند و زندگی کردند حرف من را خوب درک می کنند، اظهار داشت: شما می دید که وقتی گفته می‌شد فلان روستا قرار است دو سال دیگر برق داشته باشد چه نشاطی میان مردمان آن روستا به وجود می آمد.

وی گفت: این مسئله مهمی بود برای آن فرد روستایی که هیچ وقت در زندگی خود چیزی را به عنوان برق ندیده بود. حتی جاده معمولی و نه حتی جاده آسفالت شده، این هم یک آرزوی بزرگ برای فرد روستایی بود.

رئیس جمهور افزود: موضوع دیگر گاز رسانی به روستاها است، اصلاً در بین مردم روستا گاز نبود، کپسول گاز و وسایل گاز هم در آن زمان در روستاها وجود نداشت و بیشتر یا با هیزم بیابان یا با نفت سفید که به بعضاٌ به روستاها می‌رسید به زندگی خود ادامه می‌دادند.

روحانی بیان کرد: ممکن بود سالی یک بار، یک پزشکی در فلان روستا می رفت و آنها می گفتند که قرار است این هفته دکتر به روستای ما بیاید و ما را درمان کند. در واقع روستاهای ما شرایط کاملا متفاوت و سختی را نسبت به شهرها داشتند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی این مسیر را برای ما هموار کرد اما یک مقدار هم تکنولوژی این موضوع را پیش برد، امروز به کل جهان می گویند دهکده جهانی، در واقع همه به هم متصل هستند و نزدیک شده اند. شما در انتخابات می بینید که مردم زمانی که پای صندوق ها می‌روند اولین علامت پیروزی در انتخابات سراسری را روستاییان اعلام می کنند، چرا که هنوز آرای شهرها شمرده نشده، اما اولین نتایج ارائه شده برای روستاهای بسیار کوچک است.

آگاهی مردم روستایی به اندازه شهر و گاهی بالاتر از شهرهای ما رسیده است

رئیس جمهور بیان کرد: شما می‌بینید که همان نتایج اولیه انتخابات که از روستاها اعلام می‌شود معیاری می شود تا زمانی که آرا در شهرهای بزرگ هم اعلام شود، بنابراین می‌بینید یک روستا ممکن است ۹۷ درصد آرای آن به فردی داده شده که پیروز انتخابات شده است، در واقع آگاهی مردم روستایی ما امروز به اندازه شهر و گاهی بالاتر از شهرهای ما رسیده است.

روحانی ادامه داد: بسیاری از استعدادها در دانشگاه ها، مراکز علمی و حوزه های علمیه از میان روستاییان ما هستند، بسیاری از مراجع تقلید بزرگ ما از روستاییان بودند و همینطور بسیاری از استادان بزرگ دانشگاه هم از روستاییان ما بوده و هستند.

وی با بیان اینکه بنابراین، کمبودها و مشکلات بسیاری در روستاها وجود داشت و می بایست خدمات و امکانات زیادی به روستاییان داده می‌شد، تصریح کرد: کار عظیمی از ابتدای انقلاب برای توسعه روستاها آغاز شد. در آن زمان جهاد سازندگی در خدمت‌رسانی به روستاها از جمله ایجاد جاده و بسیاری دیگر از خدمات پیشتاز بود.

بیش از ۱۴ هزار روستا در ۶ سال اخیر گازرسانی شده است

رئیس جمهور گفت: من بسیار افتخار می کنم که در دولت های یازدهم و دوازدهم یکی از دستاوردهای ما توسعه روستاها بوده است، قبلاً هم این کار انجام می‌شد اما در این دولت سرعت بیشتری را شاهد هستیم ما امروز در سالن مجاور که از نمایشگاه بازدید کردیم این آمار را دیدیم که ۱۴ هزار روستا پیش از دولت یازدهم یعنی تا سال ۹۲ گازرسانی شده بود و بیش از ۱۴ هزار در این ۶ ساله اخیر گازرسانی شده است.

روحانی ادامه داد: روستاییان، برادران و خواهران ما و همه ایرانی هستند، اگر بیشتر در این زمینه فکر کنیم اگر روستاها آباد نشوند شهرها ویران خواهند شد، روستاها اگر آباد نشوند آن فرد روستایی ناچار به مهاجرت به شهرها می‌شود و به ناچار باید حاشیه نشینی کنار شهرها را شروع کند.

رئیس جمهور بیان کرد: برای آنکه شهرهای ما در مسیر خود درست قرار بگیرند باید این روستاها را آباد کنیم، اگر امنیت می‌خواهیم باید روستاها را آباد کنیم چه مرد و چه غیر از مرز. آن روستای آباد یک پایگاه بسیج است، یک پایگاه نیروی انتظامی است، یک پادگان ارتش یا سپاه است که از کشور حفاظت و حراست می کند به ویژه در نقاط مرزی و البته در نقاط غیر مرزی همین موضوع صادق است.

وی افزود: روستاهای ما مرکز تولید هستند، اگر قرار است ما تولید را بالا ببریم به ویژه در بخش کشاورزی، زراعت و دامپروری باید روستاها رو آباد کنیم، روستاییان ما تولید گران بزرگ هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در قدیم شیر، ماست، میوه و گوشت همه از روستاها به شهرها می‌رسید، در واقع فروشندگان شهری فروشنده محصولات تلاش روستائیان و دهقانان عزیز ما بودند، گفت: در تهران میوه ها و سبزیجات از کجا می آمد؟ همه این ها عمدتاً از روستاهای کشور به تهران می رسید و در واقع روستا مرکز تولید ما بود.

روحانی گفت: در این همایش جای وزیران کشور، کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری خالی است. خدمات آموزش و پرورش، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه روستاها بسیار عظیم است.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز اتصالی که روستاها به دنیا پیدا کرده اند بسیار خوب است، اظهار داشت: فرد روستایی میتواند با یک اینترنت پرسرعت به فیلم، عکس و خبرهای مختلفی از سراسر جهان دسترسی داشته باشد. بنابراین کار بسیار بزرگی در توسعه زیرساخت ها از طریق ارتباطات تلفن، تلفن همراه و اینترنت به وجود آمده است.

وی ادامه داد: امروز روستایی ما از طریق اینترنت یک گردشگر خارجی را دعوت می‌کند، آن گردشگر خارجی به آن روستا می‌رود، آن خانه را می‌بیند و غذای روستایی را می‌خورد. آن فرد روستایی هم صنایع دستی خود را می‌تواند از این طریق معرفی کند.

روحانی بیان کرد: این که روستاییان می توانند از خانه خودشان محصولات تولیدی خود را ارائه کنند در واقع توسعه کسب و کارهای جدید یا همان استارت‌آپ‌ها است و این کار عظیم امروز صورت گرفته است.

روحانی افزود: ما می‌توانیم در تحولی که ایجاد می‌کنیم محصولات را بالا ببریم، آب کمتر مصرف کنیم و محصول بیشتر تولید کنیم. زمین ما خیلی زیاد نمی‌تواند توسعه پیدا کند، ما باید بیشتر کیفیت را بالا ببریم. اینکه ما الان در دانه‌های روغنی در سه سال اخیر هر سال یک شتاب بیشتر پیدا کردیم و در گندم خودکفایی داریم نشان از تحول بخش کشاورزی است.

امروز در برخی نقاط شاهد مهاجرت معکوس به روستا هستیم

وی با اشاره به مساله گازرسانی در روستاها، گفت: چنین کاری در دنیا انجام نگرفته است. هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی نیست که ۸۴ درصد مردم روستایی و ۱۰۰ درصد مردم شهری از لوله کشی گاز برخوردار باشند. کار عظیمی صورت گرفته است. در راه، آب، برق، بهداشت و درمان، ارتباطات تلفن و فضای مجازی، کشاورزی و گردشگری تحولات زیادی انجام شده است. امروز در برخی نقاط شاهد مهاجرت معکوس هستیم، یعنی اگر کسی در شهر بوده می‌خواهد به روستا بازگردد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز در شرایط فشار دشمن راهی جز توسعه کشور، رونق تولید و همکاری بیشتر نداریم، خاطرنشان کرد: دولت برای حل مشکلات از هیچ مسیر کوتاهی نمی کند. بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمان از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به جلسه ای بروم و با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد می شود و مشکلات مردم حل می شود، دریغ نخواهم کرد. اصل، منافع ملی ماست.

ممکن است باز هم تعهدات خود را در برجام کاهش دهیم

روحانی تاکید کرد: ما الان در یک شرایطی قرار گرفتیم که یکسال است شدیدترین تحریم را بر ما وارد کردند. ما در عین حالی که دربرابر این تحریم‌ها می‌ایستیم، مقابله به مثل می‌کنیم و تعهدات خودمان را کاهش می‌دهیم و باز هم ممکن است کاهش دهیم، همیشه بین آن دوماه وقت می‌گذاریم، چرا؟ برای اینکه فرصت دیپلماسی و فعالیت سیاسی و مذاکره داشته باشیم.

وی ادامه داد: خواست مردم ما عزت، افتخار و استقلال توام با کاهش زحمت و فشار و یا توام با رفاه است. اگر بنا باشد ما کشور را با زحمت و فشار به مردم اداره کنیم که هرکسی بلد است اینگونه کشور را اداره کند. ما دشمن داریم، قبول است. دشمن به ملت ما فشار می‌آورد، قبول است. اما حالا ما باید بگوییم ما می‌ایستیم. خب برای چه می‌ایستیم؟ برای اینکه به اهداف، منافع، امنیت و عظمت‌مان برسیم. خب ایستادن تنها که باعث می‌شود آدم پا و کمرش درد بگیرد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: آدم جایی باید بایستد که منافع دارد، بله، ما برای منافع ملی و استقلال خودمان می‌ایستیم و نه تنها خسته نمی‌شویم که لذت می‌بریم، قوی‌تر می‌شویم و در عین حال از همه ابزارها برای حل و فصل مسائل استفاده می‌کنیم.

روحانی تصریح کرد: ممکن است کشتی ما را در یک نقطه ای بگیرند، ما هم مذاکره می‌کنیم که کار غلط آنها را تصحیح کنیم و هم ممکن است به دلایل قانونی یک کشتی آنها را بگیریم. هر دو کار را باید انجام دهیم، یکطرفه نمی‌شود، باید با دو دست کار کرد. شما یکدست را ببندید و با دست دیگر کار کنید، امکانپذیر است ولی با زحمت می‌شود کار کرد.

دست قدرت و دست دیپلماسی باید با هم کار کنند

وی با بیان اینکه هر دو دست قدرت و دیپلماسی باید با هم کار کنند، گفت: اشتباه می‌کنند آنهایی که فکر می‌کنند یک دست کافی است، باید از هردو دست استفاده کنیم. هم باید از قدرتمان استفاده کنیم و هم از قدرت نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی‌ و سیاسی‌مان بهره ببریم. ما باید مذاکره کنیم، باید حرف بزنیم، باید راه حل پیدا کنیم، باید مشکل را کم کنیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: چه سودی از مذاکره با ۶ قدرت جهانی بردیم؟ بعضی‌ها مثل اینکه در گوششان پنبه است و نمی‌خواهند این پنبه را درآورند. می‌گویند اینکه مذاکره کردید چه خاصیتی داشت؟ ما بعد از مذاکره به جای یک میلیون بشکه نفت، دو میلیون هشتصد هزار بشکه نفت صادر کردیم. میلیاردها دلار برای کشور آوردیم. تمام پول هایی که حبس بود را آزاد کردیم. در ماه حدود یک میلیارد دلار آزاد کردیم. قطعنامه هایی که آمریکا ۳۰ سال برای آن زحمت کشیده بود را خراب کردیم و مثل بتی که ابراهیم شکاند، آن بت را شکاندیم.

روحانی افزود: وقتی شرکت های خارجی به ایران می‌آمدند کسی حرف نمی‌زد و حالا که رفتند می‌گویند چرا می‌روند؟ آن وقت که می‌آمدند چرا نمی‌گفتید؟ آن موقع چشمتان را بسته بودید و الان چشمتان را باز کردید؟ ما از همه توانمان باید استفاده کنیم و از هر کسی که در این کشور خدمت می‌کند سپاسگزاری کنیم. این ناشکری است که یک نهاد اگر کار کند خیلی خوب است و اگر یک نهاد دیگر کار کند خیلی بد است.

وی تصریح کرد: یک عده هستند نصف قانون اساسی را قبول دارند و نصف دیگر را قبول ندارند. ما می‌گوییم همه اصول قانون اساسی. ما در زمینه هسته‌ای دو قدم مهم برداشتیم و مذاکره هم می‌کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به سفر محمدجواد ظریف و دیدار با رئیس‌جمهور فرانسه در حاشیه اجلاس گروه ۷، گفت: وزیر خارجه به پاریس می‌رود و برمی‌گردد و با ما مشورت می‌کند و مجددا به پاریس می‌رود. بعد از جلسه امروز هم ما با مسئولین مربوطه مشورت و بحث داریم. ممکن است بگوییم فلان راه ۱۰۰ درصد موفق باشد اما ما باید کارمان را انجام دهیم. آنجایی که احتمال موفقیت نه ۹۰ درصد بلکه ۲۰ درصد و حتی ۱۰ درصد هست باید تلاش کنیم و به جلو برویم، نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم.

تولید و قدرت ملی است که به ما فرصت می دهد با دنیا حرف بزنیم

روحانی گفت: ما باید تلاش های خودمان را انجام دهیم اما در رأس این کارها قدرت داخلی و تولید ملی است، این حرف درست است. یعنی تولید و قدرت ملی است که به ما فرصت می‌دهد تا با دنیا حرف بزنیم اما نه اینکه این فرصت را ایجاد کنیم اما از آن استفاده نکنیم. امروز احیای صنعت، کشاورزی و خدمات شهری و روستایی به معنای توانمند شدن قدرت ملی ماست.

وی تصریح کرد: این آمار و ارقام گفته شد که در دولت و یازدهم و دوازدهم چه خدماتی در این ۶ سال به روستاها شد. ما در این دولت در هر هفته به ۳۰ روستا آبرسانی کردیم یعنی ۶.۵ برابر نسبت به قبل رشد پیدا کرده است. برق روستایی برای خانوارهایی که ۱۰ خانوار به بالاتر هستند تقریبا تمام شده و همه این ها برق دارند. البته روستایی که کمتر از ۱۰ خانوار دارد سخت است و راه طولانی است ولی بر مبنای ۱۰ خانوار کار برق رسانی انجام گرفته و الان هم ادامه پیدا می کند.

رئیس جمهور ادامه داد: در هفته به ۴۷ روستا گاز می رسانیم و در این ۶ سال به اندازه همه تاریخ گازرسانی، به روستاها گاز رساندیم و این تحول بزرگی بود. به طور متوسط ۳۵ کیلومتر راه روستایی در هر هفته بهسازی و آسفالت می شود.

روحانی در مورد پوشش تلفن همراه نیز گفت: تلفن پوشش همراه که امروز مورد نیاز مردم هست، در هر هفته ۱۰۹ روستا به این پوشش تلفن همراه اضافه می شود و به شبکه متصل می شود. علاوه بر این هر هفته ۹۸ روستا به شبکه ملی اطلاعات اضافه می شود.

وی افزود: در هر هفته ۱۵ خانه بهداشت و یا پایگاه سلامت به وجود می آید. این آمار، آمار افتخارآمیزی برای جمهور اسلامی ایران و دولت ایران است. البته من جمله آخر را بگویم معنی آن این نیست هر کاری لازم بوده انجام دادیم، معنایش این نیست که کار ما باید متوقف باشد، معنایش این نیست که همه نیازهای روستا را برآورده کردیم، معنایش این نیست که روستاهای ما مشکل ندارند، همه توان برای این است که روستاها سرپا باشند، قدرتمند باشند و در همین مسئله زلزله و سیلی که گذشت چقدر خانه های روستایی تعمیر و بازسازی و نوسازی و احیا شد و در مجموع حرکتی که امروز انجام گرفته حرکت توسعه روستایی است و لذا دولت یک معاونت توسعه روستایی درست کرد برای آنکه همه توسعه روستا هماهنگ شود و مردم روستا روز به روز شرایط بهتری برای زندگی داشته باشند که عزیزان جامعه ما هستند، مرزبانان ما هستند و تولید کشور در اختیار آنها است، مخصوصا تولید مواد غذایی.

رئیس جمهور با بیان اینکه قبلا به وزیر نیرو گفته بودم برای برق رسانی به عشایر هم کاری کنید، اظهار داشت: عشایری که کوچ می کنند باید بتوانند از برق استفاده کنند. وزیر نیرو امروز به من گفت این کار آغاز شده و از برق تولید خورشیدی ما می توانیم استفاده کنیم. نمونه آن هم در سالن بود که من دیدم. البته برای آب آشامیدنی هم باید فکر کنیم که روستایی ها و عشایر ما که کوچ می کنند بتوانند از نعمت مدرسه، آب، برق، تلفن و شبکه همراه استفاده و بهره برداری کنند.