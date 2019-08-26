عدم همراهی با سرمایه گذاری از بزرگترین مشکلات استان ایلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، نقش این سازمان را در زیباسازی شهری مهم خواند و گفت: هیئت مدیره جدید درجهت رفع مشکلات مردم گام بردارد.

وی در خصوص فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در عراق نیز بیان داشت: در دیدارهای دوجانبه با استاندار واسط عراق در خصوص فعالیت دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در استان واسط عراق تفاهم نامه های انجام شده و همچنین برای استفاده از ظرفیت های استان در بحث ساخت و ساز و عمران این استان نیز مذاکرات و توافقاتی نیز صورت گرفته و دوستان باید در این زمینه فعال شوند.

وی در ادامه نقش وحدت را در ایجاد هم افزایی مهم خواند و آن را زمینه ساز رفع مشکلات و ایجاد توسعه عنوان کرد و گفت: علی رغم اینکه امروز مشکلاتی بر سر راه سرمایه گذاری در استان وجود دارد اما تلاش های صورت گرفته منتج به نتایج خوبی شده است.

وی اولین مشکل را عدم همراهی با سرمایه گذاری در استان عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال در واگذاری زمین ها با دید بسته اقدام می کنیم و این موضوع سرمایه گذاران را از استان فراری می دهد.

استاندار ایلام در ادامه به تلاش های انجام گرفته در راستای جذب سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: رایزنی های فراوانی برای جذب سرمایه گذاری در استان انجام شده است که در این راستا می توان به سفر هیئت بلند پایه اقتصادی کشور به استان اشاره کرد.

وی افزود: کارخانه pp با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان، طرح تقویت خطوط انتقال گاز با اعتبار ۱۳۰ میلیون یورو، لرزه نگاری میادن گازی در بیجار و ایوان با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان ، لرزه نگاری و اکتشاف، بهره برداری از میادین نفتی آبدانان با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان و ... اختصاص یک میلیارد دلار به پروژه آبان و پایدار از آن جمله هستند.

استاندار ایلام در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر انتقاد منصفانه از طرف رسانه ها خاطر نشان کرد: بطور کلی در رسانه ها و فضای مجازی سه نوع انتقاد وجود دارد که یا درست است که باید اصلاح شود یا قسمتی از آن درست و قسمت دیگر غلط است که این نیز مغرضانه نبوده و می بایست پاسخ داده شود و انتقادهایی نیز نادرست و مغرضانه بوده که نباید به آنها پاسخ داده شود چرا که وقت و توان کار را خواهد گرفت.