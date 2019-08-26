به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از گذشت چند ماه از اتمام جام ملت های آسیا در سال ۲۰۱۹ که با قهرمانی قطر همراه بود، کتاب تاریخچه این مسابقات را با آمار و اطلاعات کامل منتشر کرد. (لینک کتاب)

این کتاب حدود ۲۰۰ صفحه است و اطلاعات و آمارش از جام ملت های ۲۰۱۹ شروع می شود و تا جام ۱۹۵۶ ادامه دارد. نتایج، اسامی گلزنان و حتی ترکیب تیم ها در تمام مسابقات در این کتاب ذکر شده است.

تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های آسیا در سال ۲۰۱۹ با قبول شکست مقابل ژاپن در مرحله نیمه نهایی از رسیدن به فینال بازماند. هدایت ایران در این جام بر عهده کارلوس کی روش بود.