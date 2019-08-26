۵۰ درصد واحدهای روستایی پس از زلزله مقاوم سازی شدند

فرهاد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو سال اخیر شرایط ویژه ای برای بنیاد مسکن در بحث زلزله و سیل پیش آمد و با توجه به اینکه وقوع دو حادثه اینچنینی به صورت همزمان در کمتر استانی پیش می آید شرایط سختی بود.

وی با بیان اینکه توانستیم به خوبی از این حوادث عبور کنیم، افزود: حدود ۲۸ هزار واحد مسکونی روستایی پس از زلزله ساخته شد و حدود ۱۲ هزار واحد شهری نیز در دست ساخت قرار گرفت.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه بیان داشت: حدود ۲۶۰۰ واحد نیز پس از سیل باید بازسازی شود که ۶۰۰ واحد آن در مرحله اول آغاز شد و مابقی آن نیز در دست اقدام است.

این مسئول تاکید کرد: این آمار و ارقام نشان می دهد که بازسازی واحدهای فرسوده روستایی از ۳۰ تا ۳۵ درصد به حدود ۵۰ درصد رسیده و هم اکنون و پس از این بازسازی ها ۵۰ درصد واحدهای روستایی مقاوم سازی شده اند که خود این موضوع رکوردی در سطح کشور محسوب می شود.

فقیهی عنوان کرد: در زمینه بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی و استاندار کار خیلی بزرگی در استان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در بحث سیل ۲ هزار و ۳۲ واحد روستایی خسارت دیده داریم که باید بازسازی شود و تمام تلاش ما این است که زودتر اعتبارات در این زمینه تخصیص یابد و تا با همکاری مردم زودتر بازسازی آنها به پایان برسد.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه افزود: ساخت و ساز ۶۰۰ واحد در مرحله اول آغاز شده و حدود ۱۴۰۰ واحد دیگر هم طی این هفته ابلاغ شده است و شدت و تلاش ما بیشتر روی بازسازی و اتمام کار است اما پس از اتمام بازسازی ها می توان به این موضوع پرداخت.