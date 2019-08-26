۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

طرح «بازگرداندن فرزندان مسئولان از خارج کشور» در مجلس مطرح می‌شود

کاشان – نماینده مردم کاشان در مجلس گفت: طرح «بازگرداندن فرزندان مسئولان از خارج کشور» پس از بحث و بررسی در کمیسیون مربوطه و کسب رای اعتمادلازم، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای انتقال آب در دنیا مطالعات زیادی انجام می شود، اظهار داشت: امروزه برای انتقال آب از روشی مجازی بهره گیری می کنند به نحوی که محصولات آب را از اماکن پرآب و محصولات کم آب را از مناطق کم آب تهیه می شود.

وی با بیان اینکه حق السهم ایران از خلیج فارس مشخص است، افزود:  هرگونه تغییر و تصمیم گیری در این  ارتباط منوط به رای گیری در صحن علنی مجلس و کسب حداکثر رای نمایندگان مجلس است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن اشاره به طرح «بازگرداندن فرزندان مسئولان از خارج کشور» ابراز داشت: این طرح باید مراحل قانونی خود را طی کند و پس از بحث و بررسی در کمیسیون مربوطه و کسب رای اعتماد در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.

وی ضمن اشاره به بالا بودن تعداد جامعه کارگری مناطق کاشان و آران و بیدگل گفت: ساخت بیمارستان تامین اجتماعی در این منطقه با توجه به شرایط موجود صرفه اقتصادی دارد و بر همین اساس اقداماتی در این مورد انجام شد که وزیر تعاون اعلام کردند تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا در هفته دولت به منطقه آمده و کلنگ این بیمارستان در کاشان زده شود.

