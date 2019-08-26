به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای انتقال آب در دنیا مطالعات زیادی انجام می شود، اظهار داشت: امروزه برای انتقال آب از روشی مجازی بهره گیری می کنند به نحوی که محصولات آب را از اماکن پرآب و محصولات کم آب را از مناطق کم آب تهیه می شود.

وی با بیان اینکه حق السهم ایران از خلیج فارس مشخص است، افزود: هرگونه تغییر و تصمیم گیری در این ارتباط منوط به رای گیری در صحن علنی مجلس و کسب حداکثر رای نمایندگان مجلس است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن اشاره به طرح «بازگرداندن فرزندان مسئولان از خارج کشور» ابراز داشت: این طرح باید مراحل قانونی خود را طی کند و پس از بحث و بررسی در کمیسیون مربوطه و کسب رای اعتماد در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می شود.

وی ضمن اشاره به بالا بودن تعداد جامعه کارگری مناطق کاشان و آران و بیدگل گفت: ساخت بیمارستان تامین اجتماعی در این منطقه با توجه به شرایط موجود صرفه اقتصادی دارد و بر همین اساس اقداماتی در این مورد انجام شد که وزیر تعاون اعلام کردند تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا در هفته دولت به منطقه آمده و کلنگ این بیمارستان در کاشان زده شود.