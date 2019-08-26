حسین چناقچی در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان قدس که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، لیلا واثقی فرماندار، مسعود مختاری شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و دیگر مسوولان شهرستان قدس برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پروژه‌های عمرانی گامی بلند برای توسعه و عمران شهری است که در همین راستا مجموعه مدیریت شهری پروژه های عمرانی بسیاری در دست اقدام دارد که بخشی از آنها همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

رییس شورای اسلامی شهرقدس گفت: پروژه سالن کشتی شهر قدس به عنوان بزرگترین سالن کشتی غرب استان تهران، در دو بخش سالن و قسمت اداری ساخته شده که بخش سالن این مجموعه به مساحت ۱۳۴۲ متر مربع و با گنجایش ۱۲۰۰ نفر تماشاچی و ۳ عدد تشک کشتی استاندارد و بخش اداری آن نیز ۳۹۰ متر مربع مساحت دارد و احداث بزرگترین سالن کشتی غرب استان تهران درقدس ازمطالبات مردم بود

وی ادامه داد: سالن نماز میت آرامستان بهشت فاطمه (س) با صرف ۱۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی به عنوان یکی دیگر از پروژه های شهرداری قدس بود که امروز افتتاح شد.

چناقچی عنوان کرد: خانه فرهنگ شهید عزیزی، با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال با ۱۶۰۰ متر مربع زیر بنا در ۲۷۲ متر مربع زمین در ۵ طبقه و نیم با اسکلت بتنی و شامل قسمتهایی نظیر کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، اتاق سمعی و بصری، سایت کامپیوتر، کلاس های آموزشی و کافی شاپ احداث شده است که به بهره برداری رسید.

