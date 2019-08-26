بهره برداری از ۸.۵ کیلومتر از بخش شرقی خط ۷ مترو

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیین افتتاح و بهره برداری ۸.۵ کیلومتر از بخش شرقی خط ۷ مترو و ورود ۴ رام قطار شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.

پیش از این اعلام شده بود این ۴ رام قطار در خطوط ۶ و ۷ متروی استفاده می‌شود.

در این مراسم، ایستگاه بسیج و سپس ایستگاه میدان محمدیه با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به بهره برداری رسیدند.