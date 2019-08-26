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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

بهره برداری از ۸.۵ کیلومتر از بخش شرقی خط ۷ مترو

بهره برداری از ۸.۵ کیلومتر از بخش شرقی خط ۷ مترو

۸.۵ کیلومتر از بخش شرقی خط ۷ مترو صبح امروز به بهره برداری رسمی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیین افتتاح و بهره برداری ۸.۵ کیلومتر از بخش شرقی خط ۷ مترو و ورود ۴ رام قطار شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی با حضور  پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.  

پیش از این اعلام شده بود  این  ۴ رام قطار در خطوط ۶ و ۷ متروی استفاده می‌شود.

در این مراسم، ایستگاه بسیج و سپس ایستگاه میدان محمدیه با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به بهره برداری رسیدند.

کد مطلب 4702257
نورا حسینی

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