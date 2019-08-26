۸۰۰ میلیارد از بودجه امسال شهرداری کرج محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح دوشنبه در آئین افتتاح زیرگذر تقاطع بلوار امام خمینی (ره) و بلوار سربازان گمنام با نام ولایت واقع در منطقه باغستان کرج، اظهار کرد: حل مشکل کنارگذر مهرشهر (تقاطع ریل راه آهن) و پروژه زیرگذر ولیعصر نیازمند همکاری شرکت راه آهن است.

وی با تاکید بر اینکه حل معضل ترافیک کلانشهر کرج با توسعه راه های درون شهری از جمله قطارشهری و بزرگراه های حاشیه شهر امکان پذیر است، گفت: پروژه ای که امروز افتتاح شد یک مسیر ارتباطی و کریدور شرق به غرب برای کرج است، امیدوارم در آینده تا آرامستان بهشت سکینه ادامه یابد.

نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری به حضور دستگاه های نظارتی در پروژه های شهری اشاره کرد و گفت: دستگاه های نظارتی باید در حین کار، نظارت کنند نه اینکه بعد از اتمام پروژه، نظارت را شروع کنند زیرا این امر شجاعت در اجرای پروژه های مهم را از مدیران ما می گیرد.

کولیوند با اشاره به اینکه باید طوری کار شود که مردم با آسودگی خاطر زندگی کنند، گفت: نباید جلوی اجرای کارها گرفته شود بدین منظور نیاز است که دستگاه های نظارتی در هنگام انجام کارها تذکرات لازم را بدهند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه امسال شهرداری کرج دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: خوشبختانه طی پنج ماه اخیر مسئولان شهرداری توانسته اند حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه را عملیاتی کنند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تحقق کل بودجه، گفت: برای تحقق این مهم ما در کنار شورا و شهرداری کرج هستیم تا اقدامات موثر در مناطق مختلف این کلانشهر انجام شود.

کولیوند در بخش دیگری با بیان اینکه عده ای بر طبل ناکارآمدی نظام می کوبند، گفت: باید اختلافات را کنار بگذاریم زیرا جلوی ارائه خدمات را می گیرد.