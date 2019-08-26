به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه و به مناسبت هفته دولت، پروژه‌های زیرساختی توسعه مناطق روستایی لرستان در بخش‌های آب، برق، گاز و راه در ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور کشور افتتاح شدند.

این مراسم در روستای «نمکلان» بخش بیرانشهر خرم آباد و با حضور استاندار لرستان، مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برگزار شد.

در این ارتباط ویدئو کنفرانس، پروژه های گازرسانی به ۱۰۰ روستای لرستان با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسیدند؛ با افتتاح این پروژه ها ۲ هزار و ۹۳۲ نفر از جمعیت روستایی لرستان از نعمت گاز برخوردار شدند.

همچنین ۵۸ روستا با جمعیت ۳۹۶۹ امروز آب رسانی شدند که برای اجرای پروژه های آب رسانی به این روستاها ۳۴.۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

۲۳ روستای لرستان نیز امروز با صرف اعتبار ۷.۵ میلیارد تومان برق رسانی شدند که شامل ۳۰۰ خانوار می شوند.

۹۰ کیلومتر روکش راه روستایی و ۱۰ کیلومتر راه روستایی نیز احداث شده بود که امروز به بهره برداری رسیدند.