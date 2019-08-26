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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۷

روحانی مطرح کرد:

تقاضای بردباری از سیل‌زدگان لرستان داریم/مشکلات به مرور رفع میشود

تقاضای بردباری از سیل‌زدگان لرستان داریم/مشکلات به مرور رفع میشود

خرم‌آباد- رئیس جمهور کشورمان با اشاره به وقوع سیل و تخریب‌های متعدد در لرستان گفت: ما از مردم لرستان تقاضای بردباری داریم تا مشکلات آن‌ها به مرور رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح امروز دوشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانس با لرستان و در جریان افتتاح پروژه های زیرساخت روستایی این استان اظهار داشت: لرستان همیشه پشتوانه بزرگ و قدرتمند ملی ما بوده است. هروقت کشور در خطر قرار گرفته مردم لرستان در خط مقدم دفاع از کشور و وطن بوده اند.

وی با بیان اینکه در کمال تاسف در اوایل امسال و فروردین ماه شاهد وقوع سیل های مهیبی در برخی استان ها و لرستان بودیم که مشکلات بزرگی را برای استان ها و لرستان و پلدختر ایجاد کرد، تصریح کرد: اما در این راستا باید از همه تلاش های دستگاه ها تشکر کرد،  بنیاد مسکن و وزارت کشور و دستگاه های اجرایی در طول این ۵ ماه هرچه در توان داشتند را برای بازسازی مناطق سیل زده و تخریب شده به کار گرفتند.

رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: ما از مردم لرستان تقاضای بردباری داریم تا مشکلات آن ها به مرور رفع شود.

بر اساس این گزارش، امروز دوشنبه و به مناسبت هفته دولت، پروژه‌های زیرساختی توسعه مناطق روستایی لرستان در بخش‌های آب، برق، گاز و راه در ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور کشور افتتاح شدند.

کد مطلب 4702294

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