به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح امروز دوشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانس با لرستان و در جریان افتتاح پروژه های زیرساخت روستایی این استان اظهار داشت: لرستان همیشه پشتوانه بزرگ و قدرتمند ملی ما بوده است. هروقت کشور در خطر قرار گرفته مردم لرستان در خط مقدم دفاع از کشور و وطن بوده اند.

وی با بیان اینکه در کمال تاسف در اوایل امسال و فروردین ماه شاهد وقوع سیل های مهیبی در برخی استان ها و لرستان بودیم که مشکلات بزرگی را برای استان ها و لرستان و پلدختر ایجاد کرد، تصریح کرد: اما در این راستا باید از همه تلاش های دستگاه ها تشکر کرد، بنیاد مسکن و وزارت کشور و دستگاه های اجرایی در طول این ۵ ماه هرچه در توان داشتند را برای بازسازی مناطق سیل زده و تخریب شده به کار گرفتند.

رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: ما از مردم لرستان تقاضای بردباری داریم تا مشکلات آن ها به مرور رفع شود.

بر اساس این گزارش، امروز دوشنبه و به مناسبت هفته دولت، پروژه‌های زیرساختی توسعه مناطق روستایی لرستان در بخش‌های آب، برق، گاز و راه در ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور کشور افتتاح شدند.