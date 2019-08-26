  1. استانها
  2. فارس
۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

رئیس دانشگاه شیراز در جمع ریاضی دانان کشور:

عدم اهتمام به علم ریاضی باعث ویرانی زیرساخت های علمی کشور می‌شود

عدم اهتمام به علم ریاضی باعث ویرانی زیرساخت های علمی کشور می‌شود

شیراز- رئیس دانشگاه شیراز در پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران،گفت: بی‌توجهی، بی اقبالی و عدم اهتمام ویژه به علوم پایه عمدتاً و علم ریاضی خصوصاً به تدریج باعث ویرانی زیرساخت های علمی کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادگران پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت آغاز پنجاه و دومین همایش ریاضی ایران، گفت: این دانشگاه در حال حاضر مفتخر به بهره‌گیری از تجربیات ارزنده قریب به ۷۵۰ عضو هیئت علمی در قالب ۱۵ دانشکده، ۷۵ رشته تحصیلی و بالغ بر ۴۰۰ رشته گرایش به عنوان یکی از دانشگاه های بزرگ و برتر کشور در تراز ملی و بین المللی محسوب می شود.

وی افزود: برخورداری از ۱۵ پژوهشکده و غریب ۱۷ هزار دانشجو در مقاطع مختلف علی‌رغم کمبود ها و مزایای فراوان سال‌های اخیر هنوز هم با بهره‌مندی از زیرساخت‌های کم نظیر آزمایشگاهی فرهنگی و ورزشی به عنوان یک سرمایه ملی و بی‌بدیل در جنوب کشور مطرح است.

نادگران با اشاره به اینکه دانشگاه شیراز به عنوان یک دانشگاه جامع اغلب رشته های تحصیلی شامل مهندسی، علوم کشاورزی، دامپزشکی، اقتصاد و مدیریت علوم انسانی و علوم ورزشی، الهیات و معارف اسلامی را در خود جای داده، افزود: دانشگاه شیراز در اغلب شاخص های علمی همواره پیشتاز است.

رئیس دانشگاه شیراز در ادامه افزود: دانشگاه شیراز با افتخار برگزاری اولین کنفرانس ریاضی کشور که با همت و عزم جدی اساتید فرهیخته خود در ۵۰ سال پیش برگزار شد را در کارنامه خود دارد و اینک پنجاهمین آن را با یادی از گذشته پی می‌گیرد.

وی افزود: به خوبی مستحضرید که بی‌توجهی بی اقبالی و عدم اهتمام ویژه به علوم پایه عمدتاً و علم ریاضی خصوصاً به تدریج باعث ویرانی زیرساخت های علمی کشور می‌شود و جز حبابهای زوال پذیر چیزی از علم و اندیشه و محفل های آن باقی نمی‌گذارد.

نادگران علوم پایه را سرچشمه جوشان و زلال زیرساخت های علمی کشور دانست و گفت: علوم پایه سرمایه بزرگ در گردش است که سود آور است؛ علوم پایه مفاهمه علمی با جوامع بین‌المللی را استمرار و توسعه می‌بخشد و کشور را با صلابت و قدرت در مرزهای دانش حفظ می‌کند.

رئیس دانشگاه شیراز در ادامه افزود: راه توسعه پایدار و مستحکم علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره جوامع فقط از مسیر توجه به ویژه به علوم پایه می گذرد.

وی انحراف از مسیر ناب و روشن علوم پایه را  موجب این دانست که بقیه علوم و فنون نیز دستخوش بی‌ثباتی و تردید گردیده وعمق داشته های علمی را کاهش و از دستاوردهای آن محروم می کند.

رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: حتی علوم پزشکی و سلامت جامعه نیز زمانی کامل است که از دستاوردهای ذی قیمت علوم پایه بهره ببرند؛ بروز و ظهور و ماندگاری ایده های نو در حوزه تکنولوژی نیز بی شک برخاسته از اهتمام به علوم پایه است.

نادگران آمار نگران کننده داوطلبان کنکور در گروه تجربی و مقایسه آن با آمار داوطلبان گروه ریاضی را زنگ خطری برای کشور عنوان کرد و گفت: به طوری که این معضل نشان از حذف تدریجی و غیرقابل برگشت از اندیشه‌های ناب و فاخر علمی دارد؛ در این رابطه باید یادآوری کرد اهمیت موضوع باید برای عموم مردم در قالب کار فرهنگی و تغییر زیرساخت های ذهنی تبدیل شود.

رئیس دانشگاه شیراز با تصریح اینکه افق و مدل توسعه پایدار علوم پایه باید در کشور تهیه گردد و پتانسیل های انگیزشی به نحو موثر به کار گرفته شود، تاکید کرد: در زمینه های مختلف علمی کشور بار دیگر به این وسیله از نو ساخته خواهد شد؛ باید تاکید شود که اگرچه یکی از مسیرهای شایسته حل مشکلات آنی و آینده کشور مسیر توجه به علوم کاربردی و مسیر اهتمام به مهارت و تخصص های منحصر به فرد است اما باید توجه داشت که این مسیر نیز در ذات و طبیعت خود به نحو قابل‌ملاحظه‌ای و البته به علوم پایه است چراکه رشد و بالندگی علوم کاربردی و فهم دقیق آنها و به عبارتی  تجهیز شدن زیرساخت های کشور با آن ها فقط در سایه توجه جدی به علوم‌پایه میسر است.

وی افزود: در این راستا با توجه به ریاضیات صنعتی، اطلاعات کوانتومی، ریاضیات پزشکی و ریاضیات کارآفرینی باید ویژه باشد و باید توجه داشت هنوز هم شاکله اصلی کار  آکادمیک در دانشگاه ها که از آن به عنوان تولید علم و اندیشه یاد می شود همانا اجرای پژوهش های ناب و فاخر در مرزهای دانش و ایجاد جایگاه و مرجعیت علمی در جوامع بین المللی است، به دیگر سخن این هر دو بال های لازم برای پرواز محسوب می شود و بی توجهی و بی ترازی در یکی سبب افول، کمرنگی و لاغری دیگری می شود که انتهای آن دیر یا زود مفاهمه با جوامع علمی را به صورت غیر قابل وصفی تبدیل به مواجه می سازد.

کد مطلب 4702297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها