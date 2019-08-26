به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادگران پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت آغاز پنجاه و دومین همایش ریاضی ایران، گفت: این دانشگاه در حال حاضر مفتخر به بهره‌گیری از تجربیات ارزنده قریب به ۷۵۰ عضو هیئت علمی در قالب ۱۵ دانشکده، ۷۵ رشته تحصیلی و بالغ بر ۴۰۰ رشته گرایش به عنوان یکی از دانشگاه های بزرگ و برتر کشور در تراز ملی و بین المللی محسوب می شود.

وی افزود: برخورداری از ۱۵ پژوهشکده و غریب ۱۷ هزار دانشجو در مقاطع مختلف علی‌رغم کمبود ها و مزایای فراوان سال‌های اخیر هنوز هم با بهره‌مندی از زیرساخت‌های کم نظیر آزمایشگاهی فرهنگی و ورزشی به عنوان یک سرمایه ملی و بی‌بدیل در جنوب کشور مطرح است.

نادگران با اشاره به اینکه دانشگاه شیراز به عنوان یک دانشگاه جامع اغلب رشته های تحصیلی شامل مهندسی، علوم کشاورزی، دامپزشکی، اقتصاد و مدیریت علوم انسانی و علوم ورزشی، الهیات و معارف اسلامی را در خود جای داده، افزود: دانشگاه شیراز در اغلب شاخص های علمی همواره پیشتاز است.

رئیس دانشگاه شیراز در ادامه افزود: دانشگاه شیراز با افتخار برگزاری اولین کنفرانس ریاضی کشور که با همت و عزم جدی اساتید فرهیخته خود در ۵۰ سال پیش برگزار شد را در کارنامه خود دارد و اینک پنجاهمین آن را با یادی از گذشته پی می‌گیرد.

وی افزود: به خوبی مستحضرید که بی‌توجهی بی اقبالی و عدم اهتمام ویژه به علوم پایه عمدتاً و علم ریاضی خصوصاً به تدریج باعث ویرانی زیرساخت های علمی کشور می‌شود و جز حبابهای زوال پذیر چیزی از علم و اندیشه و محفل های آن باقی نمی‌گذارد.

نادگران علوم پایه را سرچشمه جوشان و زلال زیرساخت های علمی کشور دانست و گفت: علوم پایه سرمایه بزرگ در گردش است که سود آور است؛ علوم پایه مفاهمه علمی با جوامع بین‌المللی را استمرار و توسعه می‌بخشد و کشور را با صلابت و قدرت در مرزهای دانش حفظ می‌کند.

رئیس دانشگاه شیراز در ادامه افزود: راه توسعه پایدار و مستحکم علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره جوامع فقط از مسیر توجه به ویژه به علوم پایه می گذرد.

وی انحراف از مسیر ناب و روشن علوم پایه را موجب این دانست که بقیه علوم و فنون نیز دستخوش بی‌ثباتی و تردید گردیده وعمق داشته های علمی را کاهش و از دستاوردهای آن محروم می کند.

رئیس دانشگاه شیراز ادامه داد: حتی علوم پزشکی و سلامت جامعه نیز زمانی کامل است که از دستاوردهای ذی قیمت علوم پایه بهره ببرند؛ بروز و ظهور و ماندگاری ایده های نو در حوزه تکنولوژی نیز بی شک برخاسته از اهتمام به علوم پایه است.

نادگران آمار نگران کننده داوطلبان کنکور در گروه تجربی و مقایسه آن با آمار داوطلبان گروه ریاضی را زنگ خطری برای کشور عنوان کرد و گفت: به طوری که این معضل نشان از حذف تدریجی و غیرقابل برگشت از اندیشه‌های ناب و فاخر علمی دارد؛ در این رابطه باید یادآوری کرد اهمیت موضوع باید برای عموم مردم در قالب کار فرهنگی و تغییر زیرساخت های ذهنی تبدیل شود.

رئیس دانشگاه شیراز با تصریح اینکه افق و مدل توسعه پایدار علوم پایه باید در کشور تهیه گردد و پتانسیل های انگیزشی به نحو موثر به کار گرفته شود، تاکید کرد: در زمینه های مختلف علمی کشور بار دیگر به این وسیله از نو ساخته خواهد شد؛ باید تاکید شود که اگرچه یکی از مسیرهای شایسته حل مشکلات آنی و آینده کشور مسیر توجه به علوم کاربردی و مسیر اهتمام به مهارت و تخصص های منحصر به فرد است اما باید توجه داشت که این مسیر نیز در ذات و طبیعت خود به نحو قابل‌ملاحظه‌ای و البته به علوم پایه است چراکه رشد و بالندگی علوم کاربردی و فهم دقیق آنها و به عبارتی تجهیز شدن زیرساخت های کشور با آن ها فقط در سایه توجه جدی به علوم‌پایه میسر است.

وی افزود: در این راستا با توجه به ریاضیات صنعتی، اطلاعات کوانتومی، ریاضیات پزشکی و ریاضیات کارآفرینی باید ویژه باشد و باید توجه داشت هنوز هم شاکله اصلی کار آکادمیک در دانشگاه ها که از آن به عنوان تولید علم و اندیشه یاد می شود همانا اجرای پژوهش های ناب و فاخر در مرزهای دانش و ایجاد جایگاه و مرجعیت علمی در جوامع بین المللی است، به دیگر سخن این هر دو بال های لازم برای پرواز محسوب می شود و بی توجهی و بی ترازی در یکی سبب افول، کمرنگی و لاغری دیگری می شود که انتهای آن دیر یا زود مفاهمه با جوامع علمی را به صورت غیر قابل وصفی تبدیل به مواجه می سازد.