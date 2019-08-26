راهیان نور بهترین بستر برای حفظ فرهنگ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی صبح امروز دوشنبه در مراسم تجلیل از خادمین راهیان نور استان کرمانشاه که در مجتمع فرهنگی رفاهی بعثت برگزار شد اظهار داشت: هر فکر و مکتبی برای اینکه بتواند آرمانها و حیات خود را حفظ کند به برنامه ها و بسترهایی که از این فکر دفاع کند نیاز دارد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه افزود: نگهداشتن گفتمان انقلاب اسلامی با شعار امکان پذیر نیست و اگر برای آن مبنای فرهنگی وفکری نداشته باشیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: فرهنگ شهادت به عنوان محوری ترین و اصلی ترین گفتمان انقلاب اسلامی که راز و بقای این نظام بوده و هست همیشه مطرح است.

سردار ریحانی گفت: از صدر اسلام تاکنون راز و بقاء حرکت دین، نهضت های توحیدی و پیروزی در نهضت دینی فرهنگ شهید و شهادت بوده است.

وی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم این فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی را گسترش، مطرح و صادر کنیم نیاز به برنامه‌ریزی خاص داریم که یکی از اقدامات ارزشمند برای ترویج و گسترش و بسط این فرهنگ در جامعه راهیان نور است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم استان کرمانشاه اظهار داشت: از آنجا که راهیان‌نور فرهنگ بیداری، گفتمان، ایستادگی، ولایتمداری ،شهادت، شهید و ... را در خود دارد گسترش آن در جامعه ضروری است.

این مسئول با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهیدان افزود: اینکه مقام معظم رهبری فرمود زنده نگه داشتن یاد شهیدان از شهادت کمتر نیست یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است.

سردار ریحانی ادامه داد: فرهنگ و فکری که منجر به شهادت می‌شود بسیار با اهمیت است لذا ترویج و بنا نهادن و حفظ و پیش روندگی این فرهنگ از شهادت کمتر نیست.

وی راهیان نور را یک علم معرفی کرد و بیان داشت: باید بتوانیم بر اساس آن گفتمان انقلاب اسلامی خود را ادامه و گسترش دهیم و حتی آن را صادر کنیم.

سردار ریحانی افزود: زمانی فرهنگ شهادت ،ایثار و از خودگذشتگی مصداق عینی داشت و جوانان عملاً در آن قرار گرفتند اما هم اکنون برای بسیاری از جوانان این فرهنگ ملموس نیست لذا باید بسترهایی را فراهم کنیم که جوانان فرهنگ ایثار و شهادت را ببینند و برای آنها یادآوری شود.

وی راهیان نور را بهترین بستر برای حفظ فرهنگ انقلاب دانست و گفت: راهیان نور بستر بسیار خوبی برای ارتباط نسل حال با گذشته است که بدانند گذشتگان چه کردند که امروز جمهوری اسلامی ایران به چنین اقتداری رسیده است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)استان کرمانشاه اظهار داشت: امروز تمام اطراف ما در آتش کینه و خشم دشمنان می سوزد اما در نظام جمهوری اسلامی یک امنیت پایدار بر اساس فرهنگ ایثار شهادت ایستادگی و مقاومت برقرار است لذا باید بتوانیم این فرهنگ را گسترش دهیم.

این مسئول حضور قریب به ۳۰ هزار نفر از سراسر کشور در سالروز عملیات بازی دراز را در کشور بی نظیر دانست و بیان داشت: به دنبال ارتقاء کمی و کیفی و همچنین توسعه راهیان نور هستیم.

وی گفت: امروز در این دنیای پر از دشمن که با دندان تیز کرده و تفکری خشن به ما نگاه می کنند چاره ای جز ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه های آنها نداریم.