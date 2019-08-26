کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/ قیمت ۹ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه چهارم شهریورماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۸ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۱ هزار و ۵۶۰ ریال و هر یورو نیز با ۷۶ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۷۹۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۳۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۶۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۷۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۷۶ ریال، روپیه هند ۵۸۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۴۳۲ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۸۲۵ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۵۶ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۵۹۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۸۱۰ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۳۹ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۲۸ ریال، روبل روسیه ۶۳۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۳۰۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۴۶ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۵۰ هزار و ۶۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۳۳ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۳۸۵ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۹۳ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۷۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۸۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۷ هزار و ۱۱۶ ریال، رینگیت مالزی ۹هزار و ۹۸۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۵۰۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۷۵ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۳۳۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۴۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۳۸۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۳۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.