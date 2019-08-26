اولویت شهرداری شهر اندیشه ایجاد درآمد پایدار است

بهروز کاویانی در حاشیه مراسم افتتاح ۲ پروژه عمرانی شهراندیشه که با حضور انوشیروان محسنی بند پی استاندار تهران، نورالله طاهری فرماندار شهریار، اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه و سایر مسئولان استانی و محلی برگزار شده بود ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استاندار تهران برای دومین بار است که در شهر اندیشه برای افتتاح پروژه حضور پیدا می کنند که سال گذشته فروشگاه شهراندیشه با اشتغالزایی ۱۵۰ نفر را افتتاح نمودند و این بار نیز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ۲ پروژه به بهره برداری رسید.

شهردار اندیشه ادامه داد: احداث این مجموعه در درآمد پایدار شهرداری تاثیر دارد ودراین پروژه شهرداری ۶۶ میلیارد ریال هزینه نموده و آورده سرمایه گذار ۹۴ میلیارد ریال میباشد که از مجموع این مبلغ سهم شهرداری ۵۵ درصد و سهم سازنده ۴۵ درصد خواهد بود.

وی بحث اشتغالزایی را نیز در این طرح قابل توجه برشمرد و دراین باره تصریح کرد: با راه اندازی این مجموعه بزرگ ۲۱۲ نفر بطور مستقیم و ۶۰ نفر بصورت غیر مستقیم مشغول به کار شدند که جا دارد از تمامی مسئولان به خصوص استاندار محترم ، امام جمعه شهر اندیشه ، دادستان شهرستان شهریار، فرماندار پرتلاش شهرستان شهریار و معاونان فرمانداری ، شهروندان و همه کسانی که ما را در اجرای این طرح همراهی کردند قدردانی و تشکر کنیم.

