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۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۵۶

معاون استاندار آذربایجان غربی:

مقدمات انتخابات باشکوه و سالم در آذربایجان غربی فراهم می کنیم

مقدمات انتخابات باشکوه و سالم در آذربایجان غربی فراهم می کنیم

ارومیه – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: اسفندماه امسال مقدمات انتخابات باشکوه و سالم در استان را فراهم می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، علی مصطفوی در برنامه تلویزیونی در مسیر توسعه در خصوص برگزاری انتخابات دوم اسفندماه افزود: آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را داریم، ستاد انتخابات تشکیل و کمیته های مربوطه فعال شده اند و در این خصوص تعداد تعرفه ها و تعداد شعب اخذ آرا برآورد و به وزارت کشور اعلام شده است.

وی با بیان اینکه امسال تعداد حوزه های اصلی ما در استان از ۹ حوزه به ۱۰ حوزه افزایش یافته است گفت : امسال با لایحه ای که تقدیم وزارت کشور شد ومورد تصویب قرار گرفت حوزه میاندوآب ، شاهیندژ و تکاب به دو حوزه میاندو آب یک حوزه و شاهیندژو تکاب با یک حوزه مجزا تقسیم شد.

مصطفوی با بیان اینکه شعار امسال ستاد انتخابات کشور، انتخابات، گام دوم انقلاب، قانونمداری، بیطرفی و انسجام ملی است گفت : علاوه بر این شعار ما شعار دیگری را در اینجا با عنوان مشارکت حداکثری، قانونمداری، بیطرفی و امانتداری را انتخاب کرده ایم و تلاش می کنیم زمینه تحقق این شعار را فراهم کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از صحبتهای خود به امنیت قابل قبول در استان اشاره نمود و گفت: آذربایجان غربی ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور خارجی دارد و علی رغم این مرز طولانی در سایه خون شهیدان، تلاش نیروزهای امنیتی، مرزبانی، نظامی، ارتشی، انتظامی و بسیجی و سپاهی از امنیت کامل و امنیت قابل قبولی برخوردار هستیم و در سایه همین امنیت است که امروز طرحهای عمرانی زیادی افتتاح می کنیم.

وی به برنامه های هفته دولت در استان هم اشاره کرد و افزود: علاوه بر این طرحها همزمان با هفته دولت ۹۱۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید و ۷۸ طرح عمرانی نیز با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان کلنگ زنی خواهند شد.

مصطفوی اظهار داشت : افتتاح و کلنگ زنی این طرحها نشان می دهد علی رغم محدودیت ها و فشارهای استکبار جهانی، دولت همچنان کارهای عمرانی خود را در راس برنامه ها دارد و پروژه هایی که در سالهای گذشته راکد مانده بودند را نیز پیگیری و افتتاح خواهند شد.

وی در خصوص کاهش نرخ بیکاری گفت: در این خصوص تلاشهای زیادی صورت گرفته و خوشبختانه بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در استان از ۱۴.۲ به ۱۰.۷ کاهش پیدا کرده و این نشان از تلاشهایی است که در این خصوص صورت می گیرد.

مصطفوی در ادامه به تشکیل خانه احزاب در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در آذربایجان غربی ۵۰ حزب شناسنامه دار فعالیت می کنند و ۳ جبهه شامل جبهه مردمی نیروهای انقلاب، جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی و جبهه پیشرفت ، دفاع و عدالت اجتماعی برای فعالیت رسمی در فصل انتخابات مجوز فعالیت گرفته اند و مطمئنا کمکهای شایانی را برای افزایش مشارکتهای مردم و انتخاب بهترین گزینه ها انجام خواهند داد.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار اذربایجان غربی همچنین به اقدامات صورت گرفته در خصوص تقسیمات کشوری گفت: تعداد شهرهای استان از ۴۲ شهر به ۴۷ شهر ارتقا یافته است همچنین با اضافه شدن فیورق به عنوان بخش تعداد بخش های استان به ۴۱ بخش رسید.

کد مطلب 4702319

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