آب پاکی قبلا روی دست ما ریخته شد/ کمیته ملی المپیک مانع اعزام شد

زهرا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات نسبت به انتخاب فاطمه درخشانی به عنوان نایب رئیس کشتی بانوان گفت: مریم منظمی برگردن همه دختران کشتی گیر حق دارد، او حدود ۵ سال تلاش زیادی برای بخش بانوان کرد و تقریبا می توان او را بنیان گذار کشتی زنان دانست اما نباید پس از رفتن او نفر بعدی را مورد نقد قرار داد.

کشتی گیر آلیش بانوان افزود: انتقاداتی از درخشانی مطرح می‌شود که درست نیست نباید به او خرده گرفت چرا که او تازه در پست جدید مدیریتی قرار گرفته و باید به او زمان داد. نمی دانم انتقادات از روی قصد و غرض است یا چیز دیگر اما ای کاش کشتی گیران یاد بگیرند زود قضاوت نکنند.

وی تاکید کرد: لغو مسابقات کره از زمان منظمی مطرح بود و همان موقع آب پاکی را بر روی دست ما ریختند که کمیته ملی المپیک قصد اعزام تیم را ندارد و ایراداتی را مطرح کرده است. اگر کسی باید ناراحت باشد ما ملی پوشان اعزامی هستیم نه شخص دیگر!

یزدانی ادامه داد: بهتر است در این شرایط بجای ایراد گرفتن به انتخاب درخشانی و زیر سوال بردنش برای بهبود و پیشرفت کشتی زنان از او حمایت کنیم نه تخریب. واقعا دلیل انتقادات را نمی دانم، شاید هیچ فردی به اندازه من از رفتن منظمی ناراحت نباشد چرا که او بالاتر از نایب رئیس مانند یک مادر کنارم بود. ولی درست نیست فردی را که به تازگی وارد جمع شده را خرد کنیم.