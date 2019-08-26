به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «لانچر ۵» نوشته و کارگردانی پویا سعیدی و مسعود صرامی که تا ۸ شهریور در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد بود، قرار است دور جدید اجراهای خود را در تئاتر مستقل تهران آغاز کند.

این اثر نمایشی از ۱۰ تا ۱۵ شهریورماه در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۰:۴۵ در تماشاخانه تئاتر مستقل تهران اجرا می‌شود.

پیش فروش بلیت این اثر نمایشی نیز از ساعت ۱۲ امروز دوشنبه ۴ شهریورماه در سایت تیوال آغاز شده است.

این اثر نمایشی پیش از این تندیس بهترین نمایشنامه از نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی (جایزه اکبر رادی)، لوح تقدیر بهترین نمایشنامه از جشنواره تئاتر شهر، تندیس بهترین نمایشنامه در بخش صحنه بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، نامزد دریافت جایزه بهترین نمایشنامه در جشنواره تئاتر فجر و لوح تقدیر بهترین بازیگری مرد و طراحی نور را در جشنواره تئاتر فجر دریافت کرده بود.

در این نمایش امیر نوروزی، مجید یوسفی، میلاد چنگی، محمد حق شناس، صادق برقعی، مرتضی سلطان محمدی، فرشید روشنی، حامد محمودی، عماد درویشی، مجتبی یوسفی، پویا عربگری، عرفان امین، هادی شیخ الاسلامی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در پادگانی نظامی سه تیراندازی به فاصله زمانی یک ماه منجر به مرگ سه سرباز شده است. به دلیل اهمیت موضوع سروان شایگان افسر دایره بازرسی از طرف ستاد کل مامور حل و فصل پرونده می شود ...