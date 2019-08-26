جی هفت هم به برگزیت کمکی نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه استاندارد در یادداشتی به موضوع برگزیت و نشست گروه هفت پرداخته و نوشته است: همانطور که پیش بینی می شد «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس دست خالی به فرانسه رفت و نتوانست در این نشست پیشنهاد جدیدی در راستای اجرایی شدن برگزیت ارائه دهد.

استاندارد در ادامه نوشت: گرچه جانسون از ابتدای فعالیت های تبلیغاتی خود برای پست نخست وزیری انگلیس وعده تحقق برگزیت را داده است، اما آنچه برای اروپا مهم است نحوه اجرایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.

این روزنامه اتریشی با تاکید بر خواست واقعی اروپا مبنی حصول برگزیت براساس توافق خاطر نشان کرده است: برخی گمانه زنی ها حاکی از این بود که محفل برگزاری نشست گروه هفت در فرانسه می تواند به روند اجرایی شدن برگزیت کمک کرده و برگزیت برپایه توافق اولیه میان لندن-بروکسل بدست آید.

عدم ارائه طرح و پیشنهاد از سوی جانسون و بی علاقگی مقامات دیگر سبب شد تا موضوع برگزیت جولانگاه خوبی در نشست گروه هفت فرانسه نداشته باشد.