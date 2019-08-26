۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۳۷

زندگی عباس شیبانی مستند شد/ مردی که ۱۲ سال زندانی بود

مستند پرتره عباس شیبانی به تهیه کنندگی و کارگردانی حامد کاظم‌زاده با موضوع بررسی زندگی و فعالیت‌های وی کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند پرتره عباس شیبانی که به تهیه کنندگی و کارگردانی حامد کاظم‌زاده و به سفارش شبکه اول سیما گروه فرهنگ و تاریخ و هنر در حال تولید است، سه مقطع کودکی، جوانی و میانسالی وی را روایت و مورد بررسی قرار می‌دهد.

این مستند پرتره که با موضوع ۲ دوره قبل و بعد از انقلاب و با مصاحبه‌ از افراد مرتبط با وی تهیه شده، قرار است به مدت ۲۵ دقیقه تولید و نیمه مهرماه سال جاری از شبکه اول سیما پخش شود.

عباس شیبانی متولد ۱۳۱۰ در تهران است. او در دوران کودکی به فراگیری هنر خطاطی پرداخت و سپس در دانشگاه به تحصیل پزشکی مشغول شد. علی‌رغم اینکه پدر وی موافق ورود فرزندانش به سیاست نبود اما عباس شیبانی در دوران دانشگاه به سیاست روی آورد و حدود ۱۲ سال در زندان‌های پهلوی اسیر بود. از هم‌بندهای وی می‌توان به آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان اشاره کرد.

او بعد از انقلاب با حکم امام خمینی (ره) به عنوان وزیر کشاورزی دولت موقت منصوب شد و چند سال بعد همزمان با نامزدی محمدعلی رجایی نامزد ریاست جمهوری شد. سپس به مدت ۱۹ سال به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و پس از تشکیل شورای اسلامی شهر به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر خدمت کرد.

عباس شیبانی هم‌اکنون در سن ۸۸ سالگی در منزلی استیجاری در یکی از مناطق تهران به دور از هیاهوهای سیاسی و حزبی زندگی می‌کند.

زهرا منصوری

