به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر یکشنبه در آئین افتتاح و بهرهبرداری همزمان طرحها و پروژههای عمرانی و اقتصادی مهدیشهر به میزبانی فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه شاخصهای موجود در شهرستان امیدوارکننده و هم نشاندهنده لزوم تلاش بیشتر است، ابراز داشت: یکی از مشکلات جدی مهدیشهر بالاتر بودن نرخ بیکاری شهرستان به نسبت دیگر نقاط استان است، بهنحویکه این شاخص در استان ۷.۱ درصد و در مهدیشهر ۱۲.۳۴ درصد است.
وی بابیان اینکه مهدیشهر زمینه مناسبی برای رشد و توسعه در حوزههای مختلف را دارد، افزود: شاید یکی از دلایل افزایش بیکاری در مهدیشهر این باشد که سرمایهگذاری بخش خصوصی در این شهرستان کمتر اتفاق افتاده است.
تمایل مهدیشهریها به سکونت در این شهر
استاندار سمنان ضمن بیان اینکه نرخ رشد جمعیت کشور ۱.۷ درصد، در استان ۲.۱۶ درصد است، ابراز داشت: این شاخص در مهدیشهر ۴.۳ درصد و شهمیرزاد ۴.۷۳ درصد است که دو برابر نرخ متوسط استان و سه برابر نرخ رشد جمعیت کشور را شامل میشود و این مهم نشان میدهد مردم تمایل به سکونت در این شهرستان دارند.
آشناگر ضمن بیان اینکه زیرساختهای زندگی خوب و توسعه مناسب برای مردم و گردشگران در مهدیشهر باید ایجاد شود، تصریح کرد: ۸۸ درصد جمعیت شهرستان مهدیشهر شهرنشین و ۱۲ درصد ساکن در روستاها هستند که باوجوداین ظرفیت مهدیشهر زمینههای لازم را برای تبدیلشدن به قطب گردشگری دارا است.
وی ضمن بیان اینکه برای تحقق شعار تبدیل استان سمنان از معبر به مقصد، شهرستان مهدیشهر یکی از اصلیترین محورهای انجام این مهم است، افزود: این مهم میطلبد تا برای افزایش سرمایهگذاری این حوزه تلاشهای بیشتری صورت گیرد.
وجود ۳۷۰ طرح نیمه تمام در استان سمنان
استاندار سمنان ضمن بیان اینکه مشکل دیگر مهدیشهر وجود پروژههای نیمهتمام است، ابراز داشت: در استان ۳۷۰ پروژه نیمهتمام وجود دارد که نیازمند حدوداً یک هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان اعتبار است لذا در تلاشیم تا پروژههایی که زمینه واگذاری به بخش خصوصی رادارند در اختیار این بخش قرار گیرد.
آشناگر بابیان اینکه در سطح استان سمنان خوشبختانه میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی به نسبت سرمایهگذاری دولتی افزایشیافته است، اضافه کرد: سمنان پس از استان قزوین با یک درصد اختلاف، عنوان دوم رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی را کسب کرد که این مهم بازگوکننده تلاش خوب مدیران است.
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