به گزارش خبرنگار مهر، مراسم برترین های فصل ۹۸-۹۷ فوتبال ایران در حالی در یکی از مجلل ترین هتل های تهران برگزار شد که مدعوین اندکی داشت. مراسمی که می توانست بسیار مفصل تر برگزار شود تا تعداد کم حاضران در سالن نیز دست از چرت زدن بردارند و با شکوه برگزار شود.

این مراسم در شرایطی توسط سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد که پخش زنده هم نشد تا کمتر کسی بتواند از جزئیات برگزاری این مراسم مطلع شود. برترین های فوتبال ایران در فصل گذشته در حالی برای دریافت جوایز خود روی صحنه می رفتند که انتظار می رفت پاداش ویژه ای در انتظارشان باشد.

علیرضا بیرانوند دروازه بان شماره یک تیم ملی فوتبال ایران بابت عملکردش در چارچوب دروازه پرسپولیس دستکش طلا را همراه با جایزه برترین بازیکن فوتبال ایران از آن خود کرد تا تبدیل به ارزشمندترین بازیکن ایرانی حال حاضر فوتبال ایران شود.

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال که برای اهدای جوایز به برترین ها تا آخرین لحظه دنبال اسپانسر بودند توانستند به هر یک از برترین ها ساعت مچی گران قیمتی را اهدا کند. آنها همچنین در کنار این جایزه به علیرضا بیرانوند کارت هدیه ۵ میلیون تومانی در کنار یک سکه بهار آزادی پرداخت کردند.

پاداشی که تنها اندازه پاداش یک کلین شیت بیرانوند در پرسپولیس است و نسبت به پاداش هایی که برای لیگ های معتبر اروپایی در نظر گرفته می شود اصلا قابل مقایسه نیست.

مسئولان برگزارکننده مراسم در حالی پاداش های اندک و ناچیز را برای برترین های فوتبال ایران در نظر گرفتند که برای این مراسم دو اسپانسر داشتند و باید بررسی شود که پولی که از اسپانسرها گرفته کجا رفته است که چنین جوایزی را به برندگان داده اند؟