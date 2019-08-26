۳۷۰ دانشجوی خارجی در مراکز علمی کاربردی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدزاده دوشنبه شب در نشست خبری که در سالن جلسات دانشگاه علمی کاربردی هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: حدود ۳۷۰ دانشجوی خارجی که عمدتا از کشورهای عراق، سوریه و افغانستان هستند در مراکز رتبه بالای علمی کاربردی مشغول به تحصیل هستند که در سال ۹۸ این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در راستای سیاست‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی، ارزیابی‌های این مراکز علمی در دستور کار قرار گرفته است در همین راستا طی دو سال ۹۷ و ۹۸ سطح‌بندی ۵۱۸ مرکز در چهار سطح انجام شده است.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه داد: این سطح‌بندی‌ها بر اساس ۱۷۹ شاخص که مرتبط با ۹ عامل مختلف فعالیت مرکزها مانند مدیریت، امکانات، و وضعیت مدرسین است انجام شده است.

محمدزاده اذعان کرد: پس از سطح بندی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی‌های کشور مقرر شد اگر مرکزی در دو سال متوالی در سطح چهار باقی بماند مجوز پذیرش دانشجوی مرکز متوقف خواهد شد.

وی اظهار داشت: طی سال ۹۷، ۱۸ مرکز سطح در سطح چهار قرار داشتند که بر اساس ارزیابی‌ها امسال نیز در سطح چهار باقی مانده‌اند به همین جهت نمی‌توانند در مهر ماه دانشجوی جدید پذیرش کنند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی مطرح کرد: این مراکز باید شرایطی را در خود ایجاد کنند تا شرایط لازم را برای پذیرش دانشجوی جدید داشته باشند دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز به این مراکز کمک خواهد کرد تا از عهده این امر بر بیایند و اگر موفق نشوند این مراکز به کار خود خاتمه خواهند داد.

محمدزاده افزود: این سطح بندی برای ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای کیفی مراکز انجام شده است و در سال ۹۷ تنها ۲۰ مرکز شرایط لازم را برای قرار گرفتن در سطح دو داشتند اما با تلاش خود مراکز در سال ۹۸ این ۲۰ مرکز به ۲۳۰ مرکز افزایش پیدا کرد که با توجه به اینکه در عوامل ارزیابی و شاخص‌ها تفاوتی ایجاد نشده است نشان می‌دهد که مراکز موضوع ارتقای کیفی را جدی گرفته‌اند و باعث ارتقای سطح خود شده‌اند.

وی بیان داشت: از بین ۲۳۰ مرکز که در سطح دو قرار دارند ۱۰ مرکز را به عنوان مراکز علمی و کاربردی برتر کشور اعلام کردیم و امکانات تشویقی را برای این مراکز در نظر گرفته‌ایم. علاوه بر آن ۲۶ مرکز برتر در سراسر استان‌ها نیز شناسایی خواهد شد و مورد تشویق قرار می‌گیرند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با ذکر این نکته که هر مراکز جامع علمی کاربردی متناسب با خوشه شغلی در نظر گرفته شده برای این مراکز فعالیت خواهد کرد، ابراز داشت: به داوطلبین توصیه اکید دارم که برای ثبت نام در مراکز جامع علمی و کاربردی به سطح بندی‌های مراکز و رشته‌های دایر در این مراکز توجه کنند چراکه رشته‌های دایر در هر مرکز متناسب با ماموریت هر مرکز در نظر گرفته است.

محمدزاده گفت: به استناد مصوبه شورای عالی اداری مراکز علمی کاربردی که وابسته به دستگاه‌های دولتی بودند باید فعالیت خود را متوقف کنند یا به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار کنند که در راستای این مصوبه پنج مرکز در استان هرمزگان و حدود ۲۰۰ مرکز در کل کشور از پذیرش دانشجو منع شدند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان تحصیل در دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس سوابق آموزشی و از طریق سازمان سنجش در مراکز جامع علمی کاربردی پذیرش خواهند شد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با ذکر اینکه گزینش مدرسان به صورت ویژه انجام خواهد شد، عنوان کرد: مدرسانی که در مراکز علمی کاربردی اقدام به آموزش می‌کنند باید دوره‌های آموزشی خاصی را بگذرانند و اقدام به کسب کد مدرسان کنند. ویژگی مهم این افراد تنها دانش نیست بلکه توانایی انتقال مهارت به دانش آموختگان است.

محمدزاده تصریح کرد: طی سه سال اخیر با همکاری واحدهای استانی حدود ۸۰ هزار نفر در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی مشغول به تحصیل هستند.

وی اذعان کرد: در سال ۹۸ دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی حدود ۵۰۰ هزار نفر خواهند بود اما در حال حاظر بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این مراکز در حال تحصیل هستند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی مطرح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد هرمزگان متناسب با ظرفیت‌های استان تعریف شده است که خوشبختانه در هرمزگان ظرفیت‌های متنوع و زیادی وجود دارد و ظرفیت‌های زیادی برای فارق‌التحصیلان این استان وجود دارد.

محمدزاده با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی مانند یک ستاد عمل می‌کند و نقش حمایتی را از مراکز استانی خود دارد گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از زیر نظام‌های آموزش عالی کشور است که طبق برنامه مصوب ششم به همراه مراکز فنی و حرفه‌ای باید ۳۰ درصد از دانشجویان کشور را پوشش دهد.

وی اظهارداشت: مراکز علمی کاربردی از طریق هزینه پرداختی دانشجویان اداره می‌شوند اما هیات رئیسه به دنبال این است که از دولت اعتباری را برای کاهش شهریه اخذ کند که امیدوارم این امر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و در سال ۹۹ بتوانیم نتیجه آن را مشاهده کنیم.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی اذعان کرد: با توجه به اینکه بیشتر دانشجویان مراکز جامع علمی کاربردی بومی منطقه خود هستند خوابگاه برای این افراد در نظر گرفته نشده است و جزو الزامات دانشگاه نیست.

محمدزاده اظهار داشت: سعی شده است که در مهر ماه سال ۹۸ مرکزی غیر مرتبط با محیط کار وجود نداشته باشد و مراکز موظف شده‌اند که با محیط کار مرتبط با رشته‌های خود قرارداد پنج ساله منعقد کنند تا دانشجویان بتوانند بدون مشکل و دغدغه کارآموزی در آن مراکز تحصیل کنند.

وی با ذکر این نکته که یکی از مهم‌ترین ویژگی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی این است که دانش‌آموختگان این مراکز در داخل کشور در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: تعداد مهاجرت به خارج از کشور این دانش‌آموختگان بسیار پایین است.