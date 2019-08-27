قطعه تکمیلی کمربندی مهریز ـ منشاد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه کمربندی مهریز ـ منشاد اظهار داشت: این پروژه یکی از پروژه های میانکوه مهریز و قطعه تکمیلی کمربندی به سمت منشاد است.

وی افزود: این پروژه با اعتبارات مشترک ملی و استانی آغاز شد و قطعه آخر آن سال ۹۷ با اعتبار حدود ۹۰۰ میلیون تومان عملیاتی شد.

علیخانی خاطرنشان کرد: حدود ۵۲۰ میلیون تومان از اعتبارت هزینه شده برای این طرح، استانی است و بقیه از محل اعتبارات ملی و بخشی از آن نیز با استفاده از امکانات اداره راهداری شهرستان مهریز تامین شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، طول این پروژه را هزار و ۲۰۰ متر اعلام کرد و افزود: این قطعه، آخرین قطعه کمربندی است و از آنجا که این پروژه مسیر کمربندی است، اقدامات متعددی از جمله ابنیه فنی، زیرسازی، آسفالت، نصب علائم ایمنی و خط کشی در آن انجام شد و امروز به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسید.