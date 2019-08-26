به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مبارزه با فساد صرفا با برخورد و دستگیری حل نمی شود، اظهار داشت: البته باید با مفسد قاطعانه برخورد کنیم و این سیاست قوه قضاییه با جدیت تعقیب می شود.

وی یادآور شد: هیچکس فکر نکند قوه قضاییه از مسیری که طی می کند عقب نشینی می کند.

مشاور رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اما برخوردها و دستگیری مشکل فساد را کاملا حل نمی کند، افزود: سیستم ها و زیربناها باید درست شود، رفتار باید سالم شود.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: دولت الکترونیک، شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر راهکار مبارزه با فساد است، باید بستر و میدان فساد خشک شود.