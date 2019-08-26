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۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰:۳۰

حجت الاسلام پورمحمدی مطرح کرد:

قوه قضائیه از مسیر برخورد قاطعانه با فساد عقب‌نشینی نمی‌کند

قوه قضائیه از مسیر برخورد قاطعانه با فساد عقب‌نشینی نمی‌کند

خرم‌آباد- مشاور رئیس قوه قضائیه گفت: هیچکس فکر نکند قوه قضائیه از مسیری که در مبارزه قاطعانه با فساد طی می‌کند، عقب نشینی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مبارزه با فساد صرفا با برخورد و دستگیری حل نمی شود، اظهار داشت: البته باید با مفسد قاطعانه برخورد کنیم و این سیاست قوه قضاییه با جدیت تعقیب می شود.

وی یادآور شد: هیچکس فکر نکند قوه قضاییه از مسیری که طی می کند عقب نشینی می کند.

مشاور رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اما برخوردها و دستگیری مشکل فساد را کاملا حل نمی کند، افزود: سیستم ها و زیربناها باید درست شود، رفتار باید سالم شود.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: دولت الکترونیک، شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستمر راهکار مبارزه با فساد است، باید بستر و میدان فساد خشک شود.

کد مطلب 4703179

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