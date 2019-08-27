به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از طرحهای توسعه خدمات زیربنایی روستاها در استان با دستور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس و همچنین افتتاح نیروگاه خورشیدی دانشگاه ارومیه باحضور وزیر علوم از جمله طرحهای شاخص است که در سومین روز از هفته دولت در استان به بهره برداری رسید.

۱۰ طرح عمرانی، آموزشی و ورزشی با اعتبار بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال در شهرستان میاندوآب به بهره برداری رسید.

این طرحها شامل افتتاح مدرسه ۹ کلاسه خیر ساز روستای شبیلو، زمین چمن مصنوعی فوتبال آموزش و پرورش، افتتاح سه واحد مسکونی مددجویی، سه طرح هادی روستائی را شامل می شود.

همچنین کلنگ احداث سالن ورزشی روستایی، مدرسه ۱۲ کلاسه ۲۲ بهمن و سالن ورزشی دبیرستان دخترانه فاطمیه باروق نیز به زمین زده شد.

مسکن مددجویی روستای کهنه لاهیجان و دیوار ساحلی پل نیسک آباد در مجموع با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در شهرستان مرزی پیرانشهر افتتاح شد.

طرح هادی روستای، آسفالت ریزی، جدول گذاری و برق رسانی به شش روستای بخش مرکزی و دشتک با احداث ۱۸ کیلومتر خط انتقال و نصب شش دستگاه ترانس برق از جمله این طرحهاست که در مجموع بیش از ۳۳ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح ها هزینه شده است.

افتتاح واحد تولیدی نساجی و پوشاک روستای چیانه، آسفالت معابر روستایی و بهره برداری همزمان از طرح های آبخیز داری از جمله سدهای ملاتی و خشکه چین در نقده را شامل می شود. برای اجرای این طرح ها یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است، همچنین کلنگ دو طرح آبخیزداری در زیر حوزه کهریزه شکاک و حوزه آبخیز مشرف به سد حسنلو نقده هم به زمین زده شد.

۱۵ طرح عمرانی در سومین روز از هفته دولت در شهرستان خوی به بهر برداری رسید و عملیات اجرایی ۴ طرح آغاز شد، مرکز جامع خدمات بهداشتی و درمانی شهید خوابلوی دانشکده علوم پزشکی خوی با قابلیت ارائه خدمات به ۱۸ هزار نفر مردم منطقه، طرح روکش و اسفالت جاده ارتباطی شهر دیزج دیز و ۲ روستا بطول ۹ کیلومتر و۱۱طرح عمران شهری شهر دیزج دیز بخش مرکزی این طرحها را شامل میشود که با صرف ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسیدند.

به این مناسبت عملیات اجرایی مدرسه ۱۵ کلاسه مشارکتی و خیرساز و اولین بوستان شهر دیزج و۲ طرح آسفالت خیابانهای این شهر با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

۳۸ طرح عمرانی و خدماتی هم با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان غربی در شهرستان چایپاره افتتاح و کلنگ زنی شد که این طرحها شامل ساماندهی پارک ملت شهر قره ضیاالدین، ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، ۳۵ طرح مسکن مقاوم سازی شده روستایی است که برای اجرا وتکمیل آنها ۶ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است. همچنین کلنگ احداث گاز رسانی به ۶ روستای بخش حاجیلار نیز به زمین زده شد.

دوطرح ورزشی هم درشاهین دژ ومحمودآباد به بهره برداری رسید، زمین چمن مصنوعی فوتبال شهدای شاهین دژ و باشگاه بدنسازی نصرت شهر محمودآباد این طرحها را شامل است. این طرح ها در مجموع با صرف دوهزار و۹۵۰ میلیون ریال اعتبار افتتاح شدند.

همچنین همزمان با سومین روز از هفته دولت بهر برداری از ۵ طرح خدماتی و تولیدی در شهرستان ماکو آغاز شد که این طرحها شامل آبرسانی وبازسازی شبکه های آبرسانی روستائی، واحد تولیدی کفش با تولید ماهانه دو هزار جفت و همچنین کارگاه های تولید لباس های زنانه در شهرک صنعتی ماکو و شهر بازرگان و کلنگ زنی و احداث شبکه خط تغذیه و ایستگاه سی پی اس برای گاز رسانی به ۳۱ واحد از صنایع منطقه آزاد ماکو بودند که با حضور مسئولان افتتاح و به بهره برداری رسیدند.