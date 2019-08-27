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۵ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۲۷

معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان:

عطاری غیر مجاز در اروندکنار پلمب شد

عطاری غیر مجاز در اروندکنار پلمب شد

آبادان - معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: یک باب عطاری غیر مجاز در شهر اروندکنار شناسایی و پلمب شد.

هدا مجیری  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های واحد امور حقوقی و کارشناسان واحد فرآورده‌های طبیعی، طب سنتی و مکمل در بازدید نامحسوس تیم بازرسی معاونت با همراهی پلیس اماکن از یک باب عطاری در شهر اروندکنار، مقادیری محصولات غیرمجاز و داروی مخدر کشف و ضبط و این واحد متخلف پلمب شد.

وی افزود: از این واحد عطاری بیش از ۵ هزار عدد قرص غیرمجاز و قاچاق از ۲۵ نوع مختلف، مقادیری مواد مخدر و محصولات غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گفته معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان ارزش ریالی این محصولات غیرمجاز حدود ۱۰۰ میلیون ریال است.

مجیری با اشاره به اینکه متصدیان خاطی به مراجع قضایی معرفی و مواد غیرمجاز نیز ضبط شد، تصریح کرد: این مواد غیر مجاز پس از سیر مراحل قانونی معدوم می‌شوند.

وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موضوع را برای پیگیری و برخورد قانونی از طریق شماره تماس  ۰۶۱۵۳۳۲۹۰۱۷به واحد رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو آبادان اطلاع دهند.

کد مطلب 4703297

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