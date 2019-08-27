محلات آسارا سنگ فرش شد/افتتاح ساختمان شورا و شهرداری

محمدباقرآسرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه هایی که در آسارا به مناسبت هفته دولت و با حضور مقامات استانی به بهره برداری رسید، اظهار کرد: در مورد نخست ساختمان اداری شهرداری و شورای شهر آسارا با زیربنای هزار و ۲۰ مترمربع است.

وی در ادامه با تاکید براینکه ساختمان اداری شهرداری و شورای شهر آسارا در چهار طبقه احداث شده است، گفت: اعتبارصرف شده برای این پروژه یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بوده است.

شهردار آسارا در خصوص دیگر پروژه بهره برداری شده نیز گفت: پروژه سنگ فرش پیاده راه های محلات شهرآسارا به مساحت هزار و ۹۰۰ مترمربع انجام شده است.

وی بیان کرد: این پروژه سنگ فرش پیاده راه های محلات شهر آسارا با اعتبار بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان عملیاتی شده است.