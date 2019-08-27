نیاز خراسان جنوبی به ساخت ۲۸ هزار واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان صبح سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۱۲ هزار واحد مسکونی در استان، اظهار داشت: بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده نیاز مسکن استان تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۸ هزار واحد مسکونی است.

وی بیان کرد: به دنبال دستور ابلاغ سیاست های دولت در راستای طرح اقدام تولید و عرضه مسکن با همکاری همه بخش ها مهمترین بخش این طرح که تأمین زمین بود، انجام شد.

استاندار خراسان جنوبی از تأمین ۵۰۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح در سراسر استان، عنوان داشت: آورده دولت برای اجرای این طرح ۱۰ هزار میلیارد ریال است.

معتمدیان اضافه کرد: این اراضی برای آماده سازی به صورت مشارکتی واگذار و با مشارکت بخش خصوصی ساخته می شود.

به گفته وی در حال حاضر زمین مورد نیاز برای ساخت ۱۲ هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی در سراسر استان فراهم شده است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در راستای اهداف دولت در مراحل طراحی این اراضی، توجه ویژه به بحث زیرساخت ها شده به گونه ای که ۲۰ درصد اراضی برای احداث اراضی مسکونی و مابقی برای احداث امکانات و زیرساخت های مختلف در نظر گرفته شده است.

معتمدیان اضافه کرد: علاوه بر این در حال حاضر ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در روستاها آغاز شده که با استقبال روستائیان مواجه شده است.