به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیمای مرکز خراسان شمالی معاون پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: سامانه ثبت سفارش کتب درسی برای دانش آموزان تا دهم شهریور باز است .

قنبرعلی خوش آیینه افزود: دانش آموزان همه پایه های تحصیلی تا ۱۰ شهریور می توانند برای دریافت کتاب های درسی اقدام کنند.

وی گفت: در صورت وجود مشکل در ورود به سامانه، والدین به مدرسه محل تحصیل فرزند خود مراجعه کنند تا مدیر آموزشگاه برای ثبت کتاب اقدام کند.

۱۶۸ دانش آموز خراسان شمالی در ۲هزار آموزشگاه تحصیل می کنند.