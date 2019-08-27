تذکر سالاری به هیئت رئیسه شورا/کنایه امینی به تغییرات پی در پی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران تذکری به هیئت رئیسه شورای شهر تهران داد و گفت: طی دوره های گذشته در صورت تغییر مدیران ارشد به شهرداری دست کم در سطح معاونان اگر تغییری در شهرداری رخ می داد در صحن شورا از معاونین تغییر یافته تقدیر و تشکر می شد. اما در این دوره این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

وی ضمن تشکر از خدمات ابراهیم شیخ در معاونت انسانی و تکریم اشرفی در معاونت برنامه ریزی تأکید کرد: شورای شهر می توانست زمان کوتاهی را در ابتدای جلسه به تجلیل از این دو معاون اختصاص دهد.

سالاری در ادامه برای مظاهریان معاون جدید برنامه ریزی شهردار و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم با توجه به سابقه علمی ایشان طی مدت باقیمانده اقداماتی انجام دهند که رضایت مندی مردم را به دنبال داشته باشد.

ابراهیم امینی که در نبود محسن هاشمی اداره شورا را برعهده داشت در پاسخ به درخواست سالاری به کنایه گفت: تغییرات آن قدر زیاد است که اگر می خواستیم مراسم تقدیر و تشکر برگزار کنیم، به کاری دیگر نمی توانستیم برسیم.