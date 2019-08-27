  1. جامعه
  2. شهری
۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰

تذکر سالاری به هیئت رئیسه شورا/کنایه امینی به تغییرات پی در پی

تذکر سالاری به هیئت رئیسه شورا/کنایه امینی به تغییرات پی در پی

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نسبت به عدم تکریم معاونان تغییر یافته در شهرداری در صحن علنی شورا به هیئت رئیسه تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه امروز شورای شهر تهران تذکری به هیئت رئیسه شورای شهر تهران داد و گفت: طی دوره های گذشته در صورت تغییر مدیران ارشد به شهرداری دست کم در سطح معاونان اگر تغییری در شهرداری رخ می داد در صحن شورا از معاونین تغییر یافته تقدیر و تشکر می شد. اما در این دوره این اتفاق تاکنون نیفتاده است.

وی ضمن تشکر از خدمات ابراهیم شیخ در معاونت انسانی و تکریم اشرفی در معاونت برنامه ریزی تأکید کرد: شورای شهر می توانست زمان کوتاهی را در ابتدای جلسه به تجلیل از این دو معاون اختصاص دهد.

سالاری در ادامه برای مظاهریان معاون جدید برنامه ریزی شهردار و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم با توجه به سابقه علمی ایشان طی مدت باقیمانده اقداماتی انجام دهند که رضایت مندی مردم را به دنبال داشته باشد.

ابراهیم امینی که در نبود محسن هاشمی اداره شورا را برعهده داشت در پاسخ به درخواست سالاری به کنایه گفت: تغییرات آن قدر زیاد است که اگر می خواستیم مراسم تقدیر و تشکر برگزار کنیم، به کاری دیگر نمی توانستیم برسیم.

کد مطلب 4703433
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها