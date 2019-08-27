به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «وقتی کبوترها ناپدید شدند» که اردیبهشت امسال روی صحنه رفته بود، با ایجاد تغییراتی در اجرا و ترکیب بازیگران به زودی دوره تازه اجرای خود را در تئاتر مستقل تهران آغاز می‌کند.

«وقتی کبوترها ناپدید شدند» نوشته سفی اکسانن نویسنده فنلاندی- استونیایی است که دریافت جوایزی از جمله «جایزه بزرگ بوداپست» و آکادمی سوئدی‌ِ «نویسندگان کشورهای شمال اروپا» در سال ۲۰۱۳ را در کارنامه دارد. متن توسط محسن ابوالحسنی ترجمه و همزمان با اجرا در تئاتر مستقل تهران از سوی انتشارات بیدگل روانه بازار نشر شد.

در نمایش با ماجرای شخصیت‌هایی (مانند رولاند و ادگار) مواجه هستیم که کشورشان - استونی- در کشمکش‌های جنگ جهانی دوم بین نیروهای کمونیست و نازی‌ دست به دست می‌شود. رویدادی که طی آن بعضی چهره واقعی‌ خود را نشان می‌دهند ...

مصطفی کوشکی، هستی حسینی، سارا اسکندری، علی کوزه‌گر، کسری پاشایی، بهرام رامه و مهدی دوایی به عنوان طراحان صحنه، لباس، گریم، نور، صدا، تیزر و گرافیک) با نمایش همکاری می‌کنند.

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«وقتی کبوترها ناپدید شدند» دهمین نمایشی است که با حمایت تئاتر مستقل تهران تولید می‌شود. «باد شیشه را می‌لرزاند»، «رویای یک شب نیمه تابستان»، «رومئو و ژولیت»، «اپراتور نسل چهارم»، «گتو»، «بخواب در رویاهایت»، «رومولیت»، «شپش» و «سیزده» از جمله نمایش‌هایی هستند که پیش از این و با حمایت این مجموعه تولید شده‌اند.